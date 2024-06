Srbi sjedili u restoranu, a onda su došli Albanci! Stigle jedinice za razbijanje nereda, hitno se oglasila policija

Novinari na mjestu brutalne tuče.

Izvor: Twitter/printscreen

"Dogodio se incident prije oko 30-40 minuta. U restoranu na oko 100-200 metara od mjesta na kojem stojim. Znam da mnogo toga kruži društvenim mrežama, a reći ću vam šta smo vidjeli svojim očima i šta su nam predstavnici njemačke policije rekli. Kazali su nam da su u incidentu učestvovali albanski i srpski fudbalski navijači."

"Svi njemački policajci sa kojima smo razgovarali kazali su nam da nisu učestvovali engleski navijači. Šta se dogodilo? Srpski navijači jeli su u restoranu i dogodio se sukob između njih i Albanaca ispred restorana. Bacane su stolice, stakla, tuča je trajala oko 10-20 sekundi, a onda je njemačka policija za razbijanje nereda došla na mjesto sukoba. Nisam vidio nijednog engleskog navijača, niko među učesnicima nije nosio engleska obilježja. Isprva je bilo nekoliko Engleza tu, bilo je i povrijeđenih kako su mi rekli, ali kako sam vidio, nijedan od povrijeđenih nije Englez", kazao je novinar, mada prema posljednjim informacijama ipak ima povrijeđenih engleskih državljana.

"Predstavnici njemačkih organa rekli su nam da su u incidentu učestvovali Srbi i Albanci. Možda se pitate zašto imamo tuču srpskih i albanskih navijača na dan utakmice Srbija - Engleska u Gelzenkirhenu. Razlog je to što je Albanija juče u Dortmundu igrala protiv Italije, a to je na oko 30 klometara od Gelzenkirhena. Između Srba i Albanaca kroz istoriju postoje problemi i tiču se Kosova, koje je sada nezavisna država i dominantno je naseljavaju ljudi albanskih porijekla, ali je Srbi ne priznaju i smatraju Kosovo dijelom Srbije. To je jedan od razloga spora Albanaca i Srba i to smo vidjeli danas u Gelzenkirhenu", dodao je engleski reporter.

Fudbalska utakmica Srbija - Engleska počeće u 21 čas, u okviru prvog kola Evropskog prvenstva u fudbalu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!