Politički pritisak i uticaj Nermina Nikšića? Evo šta kažu u Veležu...

Mostarski klub oglasio se saopštenjem za javnost nakon što je ostao bez trenera Deana Klafurića.

Na dan početka priprema za novu sezonu, mostarski Velež ostao je bez trenera Deana Klafurića. Iznenadna odluka, koju je pokušao da pojasni predsjednik Mostaraca Senad Kevelj, odjeknula je širom BiH, a u pojedinim medijima iz Federacije BiH pojavila se vijest da je u sve upleten čak i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.

Iz Veleža su hitno reagovali i oglasili se saopštenjem, u kojem navode da je riječ o potpunoj dezinformaciji.

"Fudbalski klub Velež Mostar odlučno demantuje dezinformacije koje su se pojavile u javnosti o navodnom uticaju premijera Federacije BiH, gospodina Nermina Nikšića, na posljednja dešavanja u Klubu.

Radi se o neistinama koje nemaju nikakvo utemeljenje, niti u njima ima i zrnca istine. Oni koji plasiraju laži ne žele dobro ni FK Velež ni svima nama koji zajedno radimo i gradimo jaki, evropski klub.

Jedina istina je da premijer FBiH pruža bezrezervnu podršku FK Velež, te da nikada ni na koji način nije pokušao uticati na unutrašnja pitanja ili kadrovsku politiku kluba. Podrška premijera Nikšića je uvijek bila značajna za dobrobit kluba, i nikada ničim nije bila uslovljena.

Posebno želimo podcrtati da u mandatu ovog Upravnog odbora Fudbalskog kluba Velež, niti jedna politička opcija nikada, ni na bilo koji način, nije vršila pritisak na donošenje odluka u bilo kojem segmentu djelovanja našeg Kluba.

Posljednji medijski napisi kojim se pokušava sugerisati drugačije mogu samo nanijeti štetu klubu i odnosima sa važnim prijateljima FK Velež koji doprinose stabilizaciji i razvoju kluba, u čemu posebno ističemo premijera Nikšića i Vladu FbiH", navodi se u saopštenju "rođenih" objavljenom na zvaničnoj stranici kluba.

Podsjetimo, Kevelj je istakao da je sve u mostarskom klubu iznenadila odluka Klafurića da se na ovakav način oprosti od kluba.

"Jutros me na sastanak zvao agent gospodina Klafurića i saopštio da gospodin Klafurić više nije emocionalno spreman da vodi Velež. Emotivno je prazan, ne osjeća više da bi mogao da doprinese daljem razvoju kluba. Naravno da nam je to svima jedna neobična situacija, ali naravno da je Velež ozbiljan klub, koji ima sve strukture koje treba da ima jedan takav klub. Ova vijest jeste iznenađujuća, ali neće ostaviti posljedice u radu kluba. To odgovorno tvrdim", rekao je, između ostalog, prvi čovjek "rođenih".

