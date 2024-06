Klinac (19) golčinom zapalio EURO 2024! Šest dana mu falilo do Piksija, Florentino ga platio i preko cijene

Ko je Arda Guler, heroj istorijske pobjede Turske na Evropskom prvenstvu u fudbalu.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Turski vunderkind Arda Guler dao je spektakularan gol u pobjedi svoje reprezentacije protiv Gruzije na Evropskom prvenstvu. On je odlučio meč na potopljenom stadionu Vestfalen u Dortmundu, udarcem sa oko 18 metara, kojim je pogodio mrežu tamo gdje golman Gruzina nije mogao da dodirne loptu.

Arda Gular novo je fudbalsko čudo Real Madrida, koje je predsjednik šampiona Evrope Florentino Perez "namirisao" prije nekoliko godina i doveo ga sa saradnicima u Real prošle godine iz Fenerbahčea za 20 miliona evra. Tinejdžer iz Ankare, sa "desetkom" Mesuta Ozila na leđima, tražio je da Španci plate preko potrebne klauzule (17,5 miliona) da bi Fener dodatno zaradio njegovom prodajom. Ispostaviće se veoma brzo koliko je tu Real dobro prošao, jer ne samo da je dobio biser od kojeg će napraviti asa za Real Madrid, već bi od njega mogao i da zaradi, jer Guler već sada košta 30 miliona, a poslije Evropskog prvenstva i malo veće minutaže u Španiji, taj iznos će samo rasti!

Pod vođstvom Karla Anćelotija nije imao značajnu ulogu, što je i očekivano s obzirom na to na snagu najvećeg kluba na svijetu, na to da je on de facto još dijete i da se još razvija. Tremer Karlo Anćeloti nije ga koristio u utakmicama Lige šampiona, ali je ipak ostalo upisano da je Guler postao prvi Turčin osvajač najjačeg takmičenja na svijetu.

Guler je ovim golom postao jedan od najmlađih strelaca u istoriji evropskih prvenstava. Sa svojih 19 godina i 114 dana nije ušao u "Top 5" najmlađih strelaca, jer je ispred njega Dragan Stojković Piksi, selektor Srbije i legenda jugoslovenskog i srpskog fudbala. On je prvi gol na Evropskim prvenstvima dao davne 1984. godine, kada je zajedno sa Milošem Šestićem bio strelac u porazu protiv Francuske (2:3), za koju je het-trik dao Mišel Platini.

"Nema sumnje oko toga da će Guler ostati ovdje sljedeće godine.Veoma je mlad, malo po malo dobiće ulogu" kazao je Italijan o turskom tinejdžeru koji je dao šest golova u samo 12 nastupa ove sezone. I tom porukom, Anćeloti je podsjetio sve da Real veoma dobro šta radi.

