Selektor Hrvatske o kritikama na njegov račun: Kad smo loši, kriv sam, kad osvajamo medalje, to je slučajno

Selektor Hrvatske Zlatko Dalić je govorio o stanju "vatrenih" nakon remija sa Albanijom u drugom kolu Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Izvor: Profimedia

Hrvatski selektor je na meti kritika tamošnje javnosti nakon što su njegovi izabranici osvojili samo bod u prva dva meča i sada im predstoji "biti ili ne biti" protiv Italije.

"Navikao sam više na kritike nego na pohvale, spreman sam to prihvatiti i nositi se s tim. Kada gubimo i igramo loše, preuzimam odgovornost. Znam da kada osvajamo medalje, to se smatra slučajnošću", izjavio je Dalić na konferenciji za štampu.

Javnost u Hrvatskoj najviše je kritikovala Marcela Brozovića, a Dalić je stao u njegovu odbranu.

"Marcelo je velikan hrvatskog fudbala i ima ogromne zasluge za naše uspjehe. Protiv Portugala je bio sjajan kao i svi. Sada je činjenica da ne funkcionišemo dobro kao ekipa i to se odražava na njega. Moja je ideja bila da preko bokova napravimo nešto više. Možda je u malo lošijoj formi, ali nije samo do njega nego do cijele ekipe. Saudijska liga je takva kakva je, ali imao je tamo dobru sezonu".

Ipak, Dalić je optimista kad je u pitanju plasman u osminu finala Hrvatske.

"Bili smo na rubu ispadanja i u Kataru i na prošlom Euru, prošli smo to već. Sada smo u situaciji gdje nam je svaka utakmica kao nokaut faza. Moramo vjerovati u ono što radimo i ispraviti greške. Primili smo previše golova, svaki opasniji napad završava u našoj mreži. Nakon Portugala smo svi bili optimistični, a sada je situacija drugačija".