Srpkinje "odlijepile" za Tadićem i Vlahovićem! Ljepotice mole Piksija: Samo nek on igra! (VIDEO)

Navijačice Srbije imaju svoje favorite među fudbalerima, a dvojica se baš ističu. Od reportera MONDA sa Euro 2024 Milutina Vujičića

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Pred meč Euro 2024 Srbije sa Slovenijom na "Marijenplacu" je bila gomila navijača oba tima u košarkaškim dresovima. Luka Dončić sa jedne strane, a sa druge strane dresovi raznih reprezentativaca Srbije. Zato smo napravili anketu na licu mjesta i pitali ih - ko je bolji Dončić ili Jokić. Sada smo riječ dali damama!

Pitali smo ih ko je najljepši srpski fudbaler, a krenuli smo od dvije navijačice koje su bile zajedno. Nisu se složile! Jedna se opredijelila za kapitena Srbije: "Uuu ne, nije Vlahović! Onda bih glasala za Tadića", rekla je navijačica ogrnuta zastavom Srbije. Njena drugarica je imala drugo mišljenje: "Meni je Sergej!"

Jako je malo Danaca bilo na "Marijenplacu", a kada smo naišli na jednu Dankinju nismo baš dobili neki odgovor. Ona je došla da se zabavi, a sa fudbalerima, pogotovo srpskim, ne stoji baš najbolje. "Ne znam nijednog srpskog fudbalera! Izvini!"

Zna se odavno da je ljubimac ljepšeg pola Dušan Vlahović i to se moglo čuti i među navijačicama Srbije. Jedna se i začudila kakvo je to pitanje! "Pa Vlahović, ko drugi! Vlahović!" Druga je odmah rekla: "Vlahović" Kao iz topa on? "Pa da!"

Ipak velike simpatije ima i Dušan Tadić! Kapitenove dresove smo vidjeli kod mnogo navijača, a dvije dame su se na pitanje ko im je najljepši odmah okrenule: "Dušan Tadić! Samo da danas igra!", rekla je jedna i pokazala dres sa brojem deset! Pogledajte:

Pogledajte 00:56 Anketa ko je najlepši srpski fudbaler Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO, M.V.)

BONUS VIDEO: