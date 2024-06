Vanju je naljutilo ovo, pa je došlo do čarki! Oglasio se vlasnik kafane u kojoj se tukao Milinković-Savić

Objavljeni detalji teškog skandala u kojem je učestvovao golman srpske reprezentacije.

Dan nakon povratka reprezentacije u Beograd iz Njemačke, javnost u Srbiji saznala je za težak skandal. Prema pisanju "Telegrafa", golman srpske reprezentacije Vanja Milinković Savić potukao se u jednoj kafani u Minhenu uoči utakmice odluke Srbije i Danske, kada je selektor Dragan Stojković Piksi dao ekipi slobodan dan.

U izjavi za "Telegraf", vlasnik lokala u kojem tog dana bio Vanja Milinković Savić, koji nije želio da mu se ističe identitet, govorio je o tom incidentu. "Vanja je došao u našu kafanicu ali ga obezbjeđenje na ulazu nije prepoznalo i nisu htjeli da ga puste unutra jer je bio u šorcu reprezentacije, što je njega naljutilo i došlo je do čarki. Ja sam se ubrzo umiješao, uhvatio sam ga za ruku i rekao da ulazi sa mnom, ali je on to odbio. Sve se desilo u bašti lokala. Šta su mu dobacivali i šta su međusobno govorili ja nisam čuo. Drago mi je da smo na kraju sve riješili", rekao je vlasnik lokala.

I ovaj incident baciće mrlju na još jedan neuspjeh reprezentacije na velikom takmičenju, na kojem Srbija ponovo nije ni ostvarila pobjedu, ni prošla grupu. Vanja Milinković-Savić ovog puta nije bio prvi golman reprezentacije, već rezerva Predragu Rajkoviću. Milinković-Savić igra za "A" reprezentaciju od 2021. godine i do sada je sabrao 19 nastupa, a od 2013. godine je član mladih reprezentacija Srbije. Igra za Torino.

