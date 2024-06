Srbija izgubila igrača Crvene zvezde zbog pasoša! Odigrao osam mečeva, pa morao da promijeni reprezentaciju!

Miloš Degenek je želio da igra za Srbiju, ali nije mogao da dobije pasoš kad je bilo važno.

Prvotimac Crvene zvezde Miloš Degenek već godinama je reprezentativac Australije, a uopšte nije moralo tako da bude. Čekali su se dugo Miloš i dres Srbije, Degenek ga je osam puta obukao u mlađim kategorijama, ali kada je došlo do seniorskog fudbala vratio se reprezentaciji u kojoj je njegova porodica našla mir nakon izbjeglištva u "Oluji".

Gostujući u podkastu "Alesto" novinara Aleksandra Stojanovića iskusni fudbaler koji se trenutno oporavlja od teške povrede prisjetio se dijelova svoje karijere koji su najbliže vezani za reprezentaciju. Bio je svojevremeno saigrač i sa Aleksandrom Mitrovićem, a kasnije su im se putevi razišli i to iz veoma banalnog razloga!

"Prije tri-četiri dana sam bio sa Aleksandrom Mitrovićem, radili smo oporavak i ja mu kažem 'Coa, sjećaš se kad smo zajedno igrali u reprezentaciji kod Drulovića?'. Kaže on 'Kako ne', a bili smo i cimeri. Ja sam igrao za reprezentaciju Srbije. Ne kažem ja sad da bih ja imao kvalitet da igram za Srbiju, koja ima jako dobre fudbalere. I meni nekad bude malo, u neku ruku, ono šta bi bilo kad bi bilo. Kad okrenem na drugu ruku kažem da mi je deset puta bolje ovako", počeo je priču Miloš Degenek i dodao: "Ne zato što ja ne volim Srbiju ili zato što ja volim Australiju više. Nekako je ta Australija dala mojim roditeljima drugu šansu u životu. Dala je meni kao fudbaleru šansu, ja sam otišao na dva Svjetska prvenstva, Azijski kup, 44-45 utakmica u reprezentaciji imam. Malo mi utakmica fali do 50, što nimalo nije mali broj."

Miloš Degenek je prije dolaska u Evropu nastupao za reprezentacije Australije do 16 i 17 godina, a zatim je odlučio da promijeni nacionalni tim. Odigrao je osam mečeva za reprezentaciju Srbije do 19 godina, prije nego što je napravio još jednu promjenu u životu. "Želim da odem na još jedno Svjetsko prvenstvo. I veoma sam zahvalan Australiji na tome. Ostalo mi je žao što prije 12 godina kad sam igrao za Srbiju navodno nije bilo moguće da se završi pasoš, pa da igram za reprezentaciju", rekao je Degenek, uz sleganje ramenima i dodao: "Nema veze."

Srbija je tada izgubila Degeneka, a Australija ga dobila na potpuno nevjerovatan način. Sadašnji trener Totenhema Ange Postekoglu bio je selektor tih godina, a Degenek je jedan od igrača koji su mu zapali za oko. Iako je Miloš igrao za Minhen 1860 u drugom rangu njemačkog fudbala, stigao je poziv.

"Postekoglu je selektor reprezentacije, dok sam ja u drugoj ligi Njemačke. On me je pozvao, imali smo prijateljsku protiv Engleske u Sanderlendu - mi nismo imali nikakve obaveze, oni su se pripremali za Evropsko prvenstvo. Rekao mi je da dođem na sedam dana u Englesku, na trening sa reprezentacijom, da osjetim taj doživljaj prvi put. Tu si, sedam dana treniraš, gledaš utakmicu i vraćaš se na odmor. Pa te mi pratimo...", prisjeća se Degenek.

Priča je dobila potpuno neočekivani zaokret kada je neočekivano ušao u igru umjesto malo poznatog Džoša Risdona! "Otišao sam, trenirao, prihvatili me momci fenomenalno. Desnog beka je igrao jedan momak koji je igrao u Australiji u to vrijeme. Meni Postekoglu kaže dan pred utakmicu da neću gledati nego da će me staviti na klupu. Poslije 60 i nešto minuta vidim da desni bek ne može više da trči. Gubimo 1:0, pa gubimo 2:0 i Postekoglu mi kaže da idem da se zagrijavam. Dva-tri minuta se ja zagrijavam, za njih se zagrijava Ros Barkli. Ja vidim čovjeku noge, mislim 'Šta je bre ovo, jak je ko stijena'. Ja u šoku, nisam znao šta se dešava kad me je ubacio u igru. Igrao sam desnog beka i bukvalno treći ili četvrti dodir sa loptom, daje mi Aron Moj loptu, ja centriram i Erik Dajer loše krenuo da je izbije, daje autogol."

Bila je to jedna od najboljih noći u Miloševoj karijeri, pa je Ange odmah morao da reaguje i "produži" mu boravak u nacionalnom timu. "Delirijum, četvrti kontakt sa loptom namjestim gol. Meni lijep osjećaj, igrali dobro, ja nisam bio loš. Poslije utakmice smo na večeri, ja treba sutra da idem kući. Večeram i dolazi Postekoglu, kaže 'Kakvi su ti planovi?'. Putuješ s nama ujutru u Australiju, imamo dvije utakmice protiv Grčke, hoću da te vidim kako 90 minuta igraš štopera", ispričao je Degenek.

