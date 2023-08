Degenek prodavao "premijum" sezonske karte: Trening, pa novi posao Zvezdinog defanzivca!

Fudbaler Crvene zvezde pomogao da klub proda što više Premijum sezonskih karata pred novu sezonu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je na fantastičan način počela novu sezonu - nakon sedam pobeda u pripremnim mečevima savladana je i Vojvodina u prvom kolu prvenstva, pa ne čudi interesovanje među navijačima. Brojni fanovi crveno-bijelih već su nabavili svoje "Premijum" sezonske karte za predstojeću sezonu, a oni koji to nisu uradili do danas imali su priliku da im vrijedan predmet "proda" Miloš Degenek.

Povratnik u Beograd pojavio se u servisu za članstvo nakon jutarnjeg treninga i oko podne pomogao radnicima da što prije "počiste" gužvu u redu. Defanzivac Crvene zvezde fotografisao se sa navijačima, dijelio im autograme, pomagao im da se učlane u klub i nabave "Premijum" sezonsku kartu za narednu sezonu.

"Drago mi je što ljudi dolaze u velikom broju kako bi kupili svoje Premijum sezonske ulaznice, jer to mnogo znači klubu, a pokazatelj je i koliko zvezdaša ima. Volio bih da Zvezda može da rasproda cijeli stadion sa sezonskim kartama, time bi se pomoglo klubu, a i nama na terenu bi značilo, jer svi volimo da igramo pred punim tribinama. Zvezda je u lijepom trenutku, nadam se da ćemo nastaviti u ovom ritmu i biti još bolji. Svi se raspituju za karte za Ligu šampiona, doduše još uvijek čekaju žrijeb, ali svima kažem da je rival nebitan i da treba da dođu da gledaju Zvezdu, a ne Mančester ili Real. Vidjelo se koliko nama znači podrška, prvih 25 minuta protiv Fiorentine kada smo igrali pred 36 hiljada navijača, bilo je fantastično i mislim da su ljudi uživali. Sve to nam daje snagu, jer su navijači naš 12. igrač, a puna Marakana je naša motivacija i ujedno strah za protivnika. Sa velikim zadovoljstvom sam danas ovdje, mislim da je važno da i mi - igrači, odvojimo naše vrijeme i družimo se s ljudima koji dolaze na utakmice. To je uzajamno poštovanje", rekao je Miloš Degenek koji po treći put u karijeri nosi crveno-bijeli dres.

