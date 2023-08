Real Madrid slao ponudu na Marakanu! Hoće talenta za 4 miliona evra, čuli su samo "ne može"

Crvena zvezda želi da zadrži svog mladog fudbalera Stefana Lekovića.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u svojim redovima ima mnogo talentovanih igrača, a možda se najviše prethodnih godina govorilo o Stefanu Lekoviću (19) koji posjeduje sve karakteristike da bude sjajan štoper modernog kova. I dok pokušava da se probije u prvi tim crveno-bijelih, Leković privlači pažnju iz inostranstva, pa tako njemački tabloid "Bild" piše da je Zvezda već morala da odbije unosnu ponudu za njega.

Nije je poslao niko drugi do Real Madrid, ali se Zvezda nije ni osvrnula na ponuđena četiri miliona evra. Namjera kluba je da Leković bude pravi nasljednik Strahinje Erakovića, koji je otišao ovog ljeta za sedam miliona evra u Zenit, tako da će Real, ako i dalje želi mladog igrača, morati da poveća ponudu.

Prema pisanju "Bilda", sada su za Lekovića zainteresovani Red Bul Lajpcig i Borusija Dortmund, međutim Zvezda je odavno "zaključala" svog štopera sve do 2027. godine, pa može da bude strpljiva kada su ponude u pitanju. "Leković ostaje sigurno, nikada nismo imali konkretnu ponudu. On mora da zauzme Erakovo mjesto. Staćemo iza njega, on nije tema da ide iz kluba", kazao je zimus generalni direktor crveno-bijelih Zvezdan Terzić.

U međuvremenu, Barak Bahar je Lekovića koristio tek na prijateljskoj utakmici protiv TSC-a i to je naznaka da neće imati mnogo prostora da igra ove sezone usljed jake konkurencije u zadnjoj liniji. Ujedno, zato je i dogovoreno da Leković ove sezone bude na dvojnoj registraciji, pa će moći da igra i za Grafičar.

