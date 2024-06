DANAS NA EURO 2024: Počinje osmina finala, Srbije nema nigdje, a mogla je da igra u Dortmundu!

Na Evropskom prvenstvu danas kreću mečevi osmine finala.

Izvor: ANNA SZILAGYI/EPA

Pauza je gotova, što ste odmarali, odmarali ste. Vrijeme je za nastavak Evropskog prvenstva. Grupna faza je gotova, kreću mečevi osmine finala. Više prava na popravni nema, nokaut faza počinje i situacija je jasna. Jedan tim prolazi, drugi pakuje kofere.

Da je reprezentacija Srbije uspjela da dođe do pobede protiv Danske u posljednjem kolu grupne faze danas bi se pisalo o tome, najavljivao bi se meč sa Njemačkom. Ovako će Danci da budu ti koji će se susresti sa domaćinom šampionata. Nastavlja se takmičenje bez "orlova"...

Gledajući stanje u toj grupi i bodove, nije tim Dragana Stojkovića bio toliko daleko od prolaska u narednu fazu. Piksi je više puta ponovio da je falio taj jedan gol za pobjedu protiv ili Slovenije ili Danske. Ali, lako je pričati o tome šta bi bilo kad bi bilo. Realnost je da su srpski reprezentativci prije nekoliko dana stigli u Beograd, dok se u Njemačkoj nastavlja borba za pehar.

ŠVAJCARSKA - ITALIJA

Prvi meč u osmini finala šampionata igraju Švajcarska i Italija. Oba selektora imaju po jedan problem, to je neigranje dvojice fudbalera zbog problema sa žutim kartonima. U Švajcarskoj je to Silvan Vidmer, a u Italiji Rikardo Kalafiori, momak o kom se priča i piše od starta EP. On je ujedno bio i asistent za gol Matije Zakanjija koji je izbacio Hrvate sa EP.

Ove dvije selekcije posljednji put su se sastale u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2021. godine. U Bazelu nije bilo golova (0:0), junak je bio Jan Zomer koji je odbranio penal Žoržinju u 53. minutu. Dva mjeseca kasnije u Rimu je isto bilo neriješeno (1:1). Gosti su poveli u 11. minutu preko Vidmera, kog sada neće biti u sastavu. Domaćin je izjednačio preko Di Lorenca u 36. minutu. U završnici tog meča "azuri" su mogli do pobjede pošto su imali penal, ali je Žoržinjo ponovo bio neprecizan sa "kreča".

Kada su kladionice i kvote u pitanju blaga prednost data je selekciji Lučana Spaletija.

NJEMAČKA - DANSKA

Mogla je na stadionu u Dortmundu danas da igra Srbija, ali... Nego, da se ne vraćamo na to. Domaćin šampionata igra protiv Danske i prema procjenama i klacionica i mnogih stručnjaka veliki je favorit za prolaz u četvrtfinale. Ostalo je "samo" to da dokaže na terenu.

Na ovom meču zbog problema sa žutim kartonima neće biti Džonatana Taha kod "pancera" odnosno Mortena Hjulmanda kod Danaca. Antonio Rudiger je pod upitnikom, mada se očekuje da će se naći u startnoj postavi i da povreda nije toliko ozbiljna. Posljednji put ove dvije reprezentacije sastale su se u junu 2021. godine u prijateljskom meču koji je završen remijem (1:1).

Zanimljivo je da je posljednji zvaničan meč između njih odigran baš na Evropskom prvenstvu 2012. godine, doduše u grupnoj fazi. Nijemci su slavili sa 2:1 golovima Lukasa Podolskog i Larsa Bendera, dok je pogodak za Dance postigao Mikael Kron-Deli na asistenciju Niklasa Bendtnera. Kad već spominjemo asistente, u njemačkom timu to su bili Mario Gomez i Mesut Ozil.