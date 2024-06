Sudija koji je razbjesnio Hrvate izbačen sa EP!

Dani Makeli navodno više neće suditi na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

Dani Makeli više neće suditi na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj! Holandski sudija je razbjesnio Hrvate kada je produžio meč sa Italijom osam minuta. Baš u osmom minutu nadoknade napadač Lacija Matija Zakanji je dao gol za prolaz dalje Italijana i ispadanje "vatrenih" sa Eura. Sada je holandski portal "AD" objavio kako se Makeli već vratio kući.

Navodno je bilo mnogo prigovora ne samo od strane Hrvata. Bijesni su bili i Mađari koji su kao peta trećeplasirana selekcija na listi ispali, a selektor Marko Rosi se bunio zbog pogotka Džamala Musijale na asistenciju Ilkaja Gindogana u meču Mađarska - Njemačka.

"Ne znam šta da vam kažem stvarno. Fudbal je nekad okrutan i to se danas pokazalo na nama, ali dobro, šta je tu je. Nismo zaslužili ovaj gol, ne znam gdje je sudija našao osam minuta da produži, ali kako treba da padneš i da izgubiš to je na ovakav način kao što smo mi izgubili danas. Znam da nije neka utjeha, ali eto. Fudbal je okrutan i to se pokazalo na nama", rekao je Modrić odmah poslije meča, a Zlatko Dalić se takođe bunio:

"Uticao je sigurno na rezultat. Ne znam gdje je uopšte sudija našao tih osam minuta nadoknade. Govorio sam o tome kako se ponaša UEFA. FIFA, već pet godina, ali ne niko nije slušao, ispadam smiješan. Mi smo svi za njih mali, sve što govorim govorim u vjetar. Ne može biti osam minuta nadoknade. Koji su to faulovi, prekidi bili da je osam minuta nadoknade", zapitao je Dalić.

SRBI GA PAMTE... ALI PO DOBROM!

Pitali su se Hrvati gdej je Dani Makeli našao osam minuta nadoknade, a najveći skandal u Makelijevoj karijeri se desio u Beogradu! Na "Marakani" su igrali Portugal i Srbija, a nakon što je Diogo Žota dao golove u 11. i 36. minutu Srbija je uspjela da se vrati. Aleksandar Mitrović je dao gol u prvom minutu drugog poluvremena, Filip Kostić je pogodio u 60. minutu, a onda je u posljednjoj akciji na meču viđeno nešto nevjerovatno!

Nakon što je u 92. minutu Srbija ostala sa igračem manje pošto je Nikola Milenković neoprezno startovao na Danilu Ronaldo je šutirao na prazan gol, a kapiten našeg tima u završnici tog meča Stefan Mitrović je izbio loptu sa gol linije. Bili su ubijeđeni Portugalci da je lopta ušla cijelim obimom preko linije, ali je Makeli samo odmahnuo rukom! To je toliko razbjesnilo Kristijana Ronalda da je odmah napustio teren, skinuo kapitensku traku i bacio je na travu.

