Vijest o skandalu reprezentativca Srbije na Evropskom prvenstvu učinila je boravak ekipe na turniru "fijaskom" i po Piksijevim kriterijumima.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Reprezentacija Srbije vratila se sa Evropskog prvenstva u Njemačkoj poslije razočaravajućeg nastupa u grupi i još jedne eliminacije poslije samo tri utakmice. Nakon povratka u Beograd, selektor Dragan Stojković bio je suočen sa oštrim i direktnim pitanjima na aerodromu, na koja je reagovao i iznenađeno i ljutito na trenutke.

"Nezadovoljstvo i frustraciju ne smijem da izražavam. To kako se ja osjećam u duši, to je moja stvar, privatna, i to nikoga ne treba da interesuje, ali ovo je fudbal, ovo je sport. U sportu ne postoji tragedija, debakl, fijasko. Debakl je kad te neko dobije 7-0 i kad pijančiš po Augsburgu i u Minhenu i kad se potučeš na treningu. To niko nije radio, ponosan sam na momke zbog toga", rekao je Stojković, ponovivši nekoliko puta tezu o dobrom i sportskom ambijentu. "Kakav bre fijasko?", takođe je ponavljao selektor.

Nažalost, dan kasnije isplivala je informacija iz Minhena uz potvrdu sa lica mjesta da se golman Srbije Vanja Milinković-Savić potukao u jednoj kafani u Njemačkoj u toku Evropskog prvenstva. Vlasnik kafane kaže da je bilo čarki sa obezbjeđenjem, "Telegraf" je saznao da je bilo tuče fudbalera sa navijačima, a u svakom slučaju - taj događaj takođe će baciti fleku na nastup Srbije, uz ponovo loš rezultat.

I s obzirom na Stojkovićeve riječi "o pijančenju po Augzburgu i Minhenu i tuči na treningu", neizbježno je zapitati se da li je selektor prećutao šta se dogodilo ili mu prosto niko nije rekao. A to da šef nije saznao da se njegov fudbaler tukao u kafani tokom Evropskog prvenstva zaista je teško zamisliti.

Vidi opis Piksi uzalud blefirao, prljav već je brzo isplivao: Kakav bre fijasko? Selektore, i na terenu i van njega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 8 / 8

Isto tako, s obzirom na podnesene i najavljene ostavke u Savezu i javno izrečeno nezadovoljstvo kapitena, u ovom trenutku je teško zamisliti da neće biti "rezova" i da će Stojkoviću biti povjereno da vodi ekipu u još jednom kvalifikacionom ciklusu, bez obzira na nedavno potpisani ugovor i na to što se ne očekuje da će ta odluka biti donesena naprečac, preko noći ili u narednih dan-dva.

(MONDO)

BONUS VIDEO: