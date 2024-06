Sješću sa Džajićem i Stojkovićem, Srbi neće da budu 17. u Evropi! Vučić o "orlovima": Dosta gubitničkog pristupa

Predsjednik Srbije govorio je jo jednom neuspjehu srpske reprezentacije na velikom takmičenju

Izvor: MN Press/RTV Pink

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o neuspjehu reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu i najavio skore razgovore sa predsjednikom Fudbalskog saveza Srbije Draganom Džajićem i selektorom Srbije Draganom Stojkovićem Piksijem.

"Neću da ulazim u klub onih koji će da pljuju po Draganu Stojkoviću i Draganu Džajiću, to su legende. Mislim da je narod želio više, kao i za naš rukomet, što ne znači da mrzim Milenu Delić (predsjednicu Rukometnog saveza Srbije). Čak sam danas i pričao sa njom. Za sedam do 10 dana kada sve prođe sješćemo da pričamo kako da u rukometu počnemo da imamo rezultate, kako da u fudbalu imamo bolje rezultate, da prevaziđemo taj gubitnički pristup da je dobro ako ne primamo pet do 10 golova i slično"

"Ako ne možemo u fudbalu da budemo prvi, hajde da budemo u osam najboljih, u 16 najboljih, recite koliko novca treba da uložimo. Na Evropskom prvenstvu smo i po tome u vrhu. Tražimo rezultate, ništa više. I Sješću i sa Draganom, i jednim i drugim, ali to što ću ja da sjednem... To su moji prijatelji, sješće važniji, oni koji odlučuju. Rekao sam samo da očekujem promjene u fudbalu i rukometu. Kako će se desiti ili se neće desiti, vidjećemo", dodao je Vučić.

On je najavio skore razgovore, kada se "glave ohlade".

"Očekujem ozbiljan razgovor, jer više niko u Srbiji neće da se zadovoljava 17. ili 21. mjestom u Evropi, ni u čemu. I srećan sam što je tako i nemojte da se ljutite ako to ne možete da ispratite. Neće Srbi da budu 17 i 21, hoće da budu u vrhu. Kad vide da to može Hrvatska do juče, Gruzija danas, hoće da i mi to uradimo. Ništa to nije skandalozno, strašno. Nemojte da zaboravite da su danas uspjesi u fudbalu mnogo veći nego što su bili, otišli smo na EURO poslije 24 godine i da, zli jezici će reći da je bilo više reprezentacija na turniru".

"Ljudi moraju da znaju. Čekaćemo 10 dana, razgovaraćemo, kakve god odluke da donesemo, donijećemo, pa idemo u sljedeće kvalifikacije, na sljedeće prvenstvo, da probamo da napravimo bolji rezultat", dodao je Vučić.