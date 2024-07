Ronalda pitali o plaču, a on se slomio: Nisam nijednom promašio, a sad... Ne mogu da pričam o tome!

Kristijanu Ronaldu je promašeni penal protiv Slovenije jako teško pao.

Kristijano Ronaldo se slomio i zaplakao je pred svima na meču Portugala i Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva! Jedan od najboljih fudbalera ikada imao je šansu da donese pobedu svom timu kada je šutirao penal u prvom produžetku meča. ali ga je Jan Oblak potpuno pročitao. Sada je objasnio šta ga je nateralo da pusti suzu!

To što je na tribinama bilo mnogo navijača Portugala, što je cela porodica došla da ga gleda i to što je kompletan tim računao na njega ga je emotivno uzdrmalo. Ipak 39-godišnji Ronaldo je imao priliku za popravni, pa je uspeo da postigne pogodak u prvoj penal seriji it ako doprinee pobedi svog tima.

"Mogao sam svom timu da donesem prednost, ali nisam uspio. Oblak je to odbranio. Nisam nijednom promašio penal ove godine, ali kada sam bio najpotrebniji Oblak mi je odbranio. Osjećam se tužno i srećno u isto vrijeme. Slovenija se skoro stalno branila, naš tim zaslužuje sve pohvale, pogotovo golman koji je imao tri odlične odbrane u penal seriji. Čak i najjači ljudi imaju ovakve dane. Bio sam tužan i potišten jer me sam bio potreban timu... Ne, ne mogu sada da pričam, pričaću kasnije", rekao je vidno uznemireni Kristijano.

Kristijano Ronaldo nije postigao gol na ovogodišnjem Euru i za sada ima samo jednu asistenciju za Bruna Fernandeša koja mu je donijela rekord po broju ostvarenih asistencija na Evropskim prvenstvima. Šutnuo je 20 puta na gol i nije postigao pogodak, zapravo je jedini put zatresao mrežu sa penala i to u penal-seriji.

