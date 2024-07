Zvezda prodala napadača, stižu milioni na Marakanu!

Žan Filip Kraso otišao je iz Crvene zvezde i karijeru nastavlja u Parizu.

Žan Filip Kraso i zvanično je napustio Crvenu zvezdu. Srpski klub je to potvrdio i poželio mu sve najbolje u nastavku karijere. Poznato je i gdje će to da bude, pošto je pojačao francuski klub Pariz. Na račun obeštećenja na "Marakanu" će stići 1,5 miliona evra.

U Zvezdu je došao kao slobodan igrač, tako da će klub dobiti značajnu svotu novca za njegov odlazak. Vladan Milojević ga je strpljivo čekao, dao mu je šansu, vjerovao da može da ga "probudi", ali do toga nije došlo. Momenat kada je sve postalo jasno bilo je pred put u Rusiju kada se njegovo ime nije našlo na spisku putnika.

Dok je Barak Bahar bio trener djelovalo je da će Kraso da bude jedno od najjačih oružja, radio je sve na terenu i onda je nestao. Kao da se "ugasio". Želio je Milojević da proba da ga vrati u formu, nije mu to pošlo za rukom.

"Krasoa smo stavili da prvi put igra zajedno sa malim Urošem Sremčevićem, željeli smo da prvi put igramo sa dva špica. On ima kvalitet, pokušavamo da mu pronađemo najbolju poziciju. Probali smo ga u Surdulici na desnom boku, danas je bio u špicu. Dijete dobro radi, ne mogu ništa da mu kažem. Očekujem mnogo do njega, vjerujem da će on to nama da vrati", istakao je trener Crvene zvezde u aprilu. Izgleda da se dosta toga promijenilo od tada.