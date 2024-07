Toni Jović se vraća u dobojsku Slogu!

Hrvatski napadač Toni Jović će u predstojećoj sezoni ponovo nositi dres dobojske Sloge.

Izvor: FK Sloga Doboj

Zlatko Maksimović, sportski direktor Sloge Meridian, potvrdio je ovu vijest i naglasio da će hrvatski napadač Toni Jović biti veliko pojačanje dobojskog kluba u sezoni koja dolazi..

“Na obostrano zadovoljstvo sa Tonijem smo uspjeli dogovoriti njegov povratak u naš klub. Suvišno je objašnjavati o kakvom kvalitetnom igraču se radi. Nije bilo lako postići da se on vrati iz Uzbekistana, ali na kraju smo to uspjeli. Toni je kao igrač i kao čovjek poželjan u našem klubu i gradu. On će se priključiti ekipi nakon što se stručni štab i igrači vrate sa Zlatibora jer je u Uzbekistanu donedavno igrao utakmice. Trenutno je u odličnoj formi i vjerujem da će nas mnogo pojačati u vrlo važnoj sezoni koja dolazi”, rekao je Maksimović.

Jović je prije odlaska u Uzbekistan nastupao za Dobojlije, a tokom karijere je između ostalih branio boje i banjalučkog Borca, Zrinjskog, Širokog Brijega i Krupe.