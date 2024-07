Sloga Meridian predstavila osam pojačanja! Sa kompletnim igračkim kadrom na Zlatibor

Dobojlije su ovog ponedjeljka predstavile sve nove igrače.

Sloga Meridian predstavila je ovog ponedjeljka osam novajlija, pa tako dva dana prije polaska na pripreme na Zlatibor, trener Dobojlija Vlado Jagodić ima formiran igrački kadar koji će se boriti za premijerligaške bodove, posljednji put u aktuelnom formatu.

"Mi smo završili prvu fazu priprema, odrađen je 15. trening i spremni smo da prekosutra, 3. jula, otputujemo na Zlatibor, gdje ćemo odraditi drugi dio priprema i odraditi ono što se od nas očekuje. Potrebno je da uigramo ekipu jer nenadano imamo izmjena u igračkom kadru. Pričali smo o igračima sa kojima nismo nastavili saradnju, a isto tako znamo da su nas Redžić i Božičković napustili sa željom da naprave pomak u karijeri. Posljednje što se dogodilo je zahtjev Miloša Nikolića, našeg standardnog štopera, koji je i zamjenik kapitena. Dobio je dobru ponudu iz Kazahstana, nije klub želio da mu pravi probleme, tako da smo se rastali i sa njim", rekao je Jagodić na konferenciji za novinare, dodavši:

"Otišlo nam je 11 igrača, ali dolaskom ovih osam mi smo napravili ono što smatramo da nas zadovoljava, a to je da na određenim pozicijama popunimo brojno stanje. Raduje me da smo krenuli na vrijeme, popunili se na vrijeme, da smo dolaskom Dejana Milićevića kompletirali prelazni rok. Naravno, nikad se ne može reći da je to tako, ali za nas je približno završen. Ako se vrati jedan od naših bivših igrača bićemo zadovoljni, ako ne ući ćemo u prvo kolo 3. avgusta sa ovim igračkim kadrom."

Bojan Pavlović je u klub stigao nakon što je prethodne četiri godine bio član banjalučkog Borca.

"Srećan sam dolaskom u Slogu, dokazali su da ozbiljan i ambiciozan klub, što su pokazali rezultati u prošloj sezoni, kao i radovi na i oko stadiona. Ovom prilikom bih se zahvalio šefu stručnog štaba i upravi kluba na ukazanom povjerenju i nadam se da ćemo svi zajedno opravdati očekivanja."

Konkurencija među stativama biće mu prošlosezonski član Slobode iz Tuzle Filip Erić, koji je tokom karijere stajao i na golu sarajevskog Željezničara.

"Prije svega, hvala upravi kluba i stručnom štabu na ukazanom povjerenju. Svjestan sam da dolazim u jednu zdravu sredinu, u jednu zdravu priču. Takođe, svjestan sam šta se očekuje od mene i nadam se da ću to i opravdati. Dosta igrača poznajem, tako da očekujem da se vrlo lako uklopim u tim."

U klub se vratio štoper Dušan Ristić, nakon što je prošle godine bio prvotimac Tuzla sitija i Jadrana iz Ploča.

"Srećan sam zbog povratka u Slogu, radujem se novim izazovima i nadam se da ću dati svoj doprinos u ostvarenju što boljih rezultata."

Ofanzivni vezni igrač Nemanja Đokić nosio je prethodne tri godine dres Radničkog iz Beograda.

"Hvala upravi i treneru Jagodiću na ukazanom povjerenju. Siguran sam da ćemo zajedno ostvariti ciljeve koje klub ima. Do sada smo naporno radili, sad idemo na pripreme na Zlatibor da se uigravamo i nadam se da ćemo mi, novi igrači, što je moguće bolje da se upoznamo sa igračima koji su već bili tu, kako na terenu tako i van njega, i da će se sklopiti sve kockice."

Pojačanje u veznom redu je i Dejan Milićević, prošlosezonski igrač Jedinstva iz Uba, tima koji će naredne sezone debitovati u Superligi Srbije.

"Nadam se da ću brzo da se prilagodim ekipi. Iako mi je danas prvi dan, neke momke poznajem od ranije, sa nekima sam i igrao, tako da mislim da period adaptacije neće biti dug. Sviđa mi se ovo što sam vidio do sad, uslovi za rad su odlični. Odradio sam danas prvi trening, iskustva su super i nadam se da ćemo u istom ritmu nastaviti i na Zlatiboru."

Kao i golman Bojan Pavlović, iz Borca je stigao i desni bek Slobodan Đekić.

"Najprije bih se zahvalio stručnom štabu i ljudima iz uprave na ukazanom povjerenju. Poznajem dosta igrača, nadam se da ćemo se uklopiti i da ću dati svoj doprinos postizanju klupskih ciljeva."

Krilni napadač Stefan Milosavljević je na Luke stigao nakon što se razišao sa Sileksom iz Sjeverne Makedonije.

"Zadovoljstvo mi je što su mi stručni štab i uprava omogućili da dođem ovdje. Uslovi su fenomenalni od prvog dana, momci su me prihvatili kako treba, a nama je sad da radimo što jače i spremimo se što bolje na Zlatiboru."

Grad i klub, ali ne i ligu, promijenio je Dino Hasanović, koji je unazad pet godina branio boje Veleža.

"Drago mi je da sam stupio u kontakt sa sportskim direktorom, upravom i trenerom. Vrlo brzo smo uspostavili razgovor i sastanak. Odmah smo se dogovorili, obje strane su bile zadovoljne. Hvala svima, iznenađen sam svime u Slogi iz Doboja. Klub je stabilan i treba što više podržavati ovakve klubove. Uprava i trener su postavili ciljeve ispred nas, to ćemo zadržati za sebe u svlačionici i to ćemo pokazati i na terenu."

Na pripreme na Zlatibor polaze 24 igrača plus četiri golmana, a na spisku su:

- golmani Bojan Pavlović, Filip Erić, Ilja Gučmazov i Ajdin Žilić;

- odbrambeni igrači Vasilije Perković, Slobodan Đekić, Boris Varga, Dušan Ristić, Milan Milanović, Minja Tatić, Srđan Grabež, Bojan Batar, Josip Kvesić, Franko Babić i Sadin Handžić;

- vezni igrači Dejan Popara, Albin Omić, Fedor Predragović, Dejan Milićević, Dino Hasanović, Nemanja Đokić, Zoran Karać i Stefan Milosavljević;

- napadači Mladen Veselinović, Dejan Delić, Dejan Vidić, Momčilo Mrkaić i Jakov Barbarić.

