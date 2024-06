Deset igrača napustilo Slogu, Dobojlije ekspresno reagovale: Stigli Erić, Pavlović, Đekić, Ristić...

Strateg dobojskog premijerligaša govorio je odlascima, pripremama, ali i novajlijama u timu sa "Luka".

Trener Sloge Meridian Vlado Jagodić obratio se ove srijede predstavnicima medija, govoreći o planu priprema koje startuju za nekoliko dana, ali i brojnim promjenama po pitanju igračkog kadra.

Od ranije je poznato da je klub napustilo devet igrača iz prošle sezone, a na toj listi se nešto kasnije našao i Ajdin Redžić.

"Uradili smo mnogo toga što je planirano i već sad definisali veliki dio stvari. Kad smo odlazili 30. maja na odmor, kad smo raspustili igrače, jasno je rečeno da ćemo o svemu novom informisati javnost kad dođe vrijeme, a to je danas. Već tad, 30. maja, igračima kojima ističu ugovori smo saopštili sa kojima od njih nećemo produžiti saradnju. Vidio sam da se piše da igrači odlaze iz Doboja, to je sasvim normalno ali odlaze igrači sa kojima neće biti produženi ugovori. Odmah moram da napomenem da je jedini igrač za kojeg mi nismo smatrali da će nas napustiti Ajdin Redžić, međutim dobio je ozbiljnu ponudu iz Grčke. Redžić je sa ljudima koji vode naš klub dogovorio trogodišnju saradnju, ali on smatra da mu ponuda koju je dobio životno rješava neke stvari. Niko ne želi da sputava takvog igrača, pogotovo Ajdina koji je ovdje pokazao da zaslužuje sav respekt i pomoć. Sloga se sa njim razišla na sportski način i želimo mu zaista sve najbolje jer kad igrač svojim dobrim igrama dobije odgovarajuću ponudu, onda to treba podržati", rekao je Jagodić na konferenciji za novinare.

Kako kaže, kompletan plan pripremnog perioda potpuno je definisan.

"Sa pripremama počinjemo 20. juna, radićemo na svojim pomoćnim terenima i u teretani do polaska na Zlatibor. Tamo idemo 3. jula i ostajemo tamo do 20. jula. Odigraćemo tamo četiri kontrolne utakmice. Šestog jula igramo protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca, 10. jula igramo protiv Arsenala iz Tivta, sedam dana kasnije protivnik nam je Mačva iz Šapca, a za 14. jul još pokušavamo da riješimo protivnika. Ima tamo dosta ekipa, ali smo to ostavili da definišemo u naredna dva-tri dana. Tri dana poslije povratka odigraćemo utakmicu protiv Laktaša, a 27. jula ćemo imati generalnu probu koju ćemo, ja se nadam, igrati na našem novom travnjaku ako u prvom kolu prvenstva budemo domaćini. Ako budemo gosti, onda ćemo negdje gostovati. Do sada imamo definisano sa Radnikom iz Bijeljine da smo raspoloženi i jedni i drugi da odigramo tu utakmicu."

Cil je, kaže, da ekipa broji 24 igrača plus četiri golmana, uz tri mlađa igrača iz sadašnje generacije juniora.

"Uzimajući u obzir da imamo mogućnost dvojnih registracija, odlučili smo se da tu damo prostora za 2-3 igrača koji izlaze iz juniora, koji će sa nama početi pripreme i pokušati da se izbore za odlazak na Zlatibor, a samim tim za konkurenciju za tim. Dvojna registracija daje nam mogućnost saradnje sa nekim klubom i pokušaćemo na taj način da riješimo situaciju sa tim mlađim igračima koji bi trebalo da imaju dovoljan broj utakmica."

Mnogo igrača je napustilo klub, ali je dosta i stiglo, a Jagodić je danas saopštio njihova imena.

"Oko 80 posto posla smo za sada riješili, a sigurno mogu da kažem da smo angažovali dva golmana. To su Filip Erić i Bojan Pavlović, dva iskusna čuvara mreže za Premijer ligu BiH. To smo željeli da uradimo i uradili smo na vrijeme. Angažovali smo desnog bočnog igrača Slobodana Đekića, koji je u prošlom periodu bio član Borca. Imao je određenu povredu, nije se naigrao u Borcu, ali smo na toj poziciji morali brzo da rješavamo. Slobodan Đekić je i prošlog ljeta bio među kandidatima za dolazak, ali smo se sad opredijelili za to nešto. Isto tako, štoper i bivši kapiten Dušan Ristić, koji je prošlih godinu dana bio van kluba, biće takođe u sljedećoj sezoni naš član. U veznom redu smo angažovali dva veoma bitna igrača, po pozicijama koje su za nas veoma važne. Prvi je Nemanja Đokić, fudbaler Radničkog iz Beograda. I njega smo prošlog ljeta željeli, ali imao je aktivan ugovor, koji je sad istekao i sad smo se dogovorili. Drugi je Dino Hasanović, povratnik u bh. fudbal. Imao je težu povredu, ali svi znamo ko je Dino Hasanović i vjerujem da će u ovim igračima imati kvalitet koji nam je potreban i da nadoknadimo ono što smo izgubili nakon odlazaka. To su igrači za koje smatram da je sasvim normalno da objavimo. Očekujemo do 15. juna još dva pojačanja. Jedno od njih je naš bivši igrač koji nam je mnogo značio u prošlom prvenstvu, u prvom dijelu, i pokušaćemo da to riješimo na obostrano zadovoljstvo", zaključio je Jagodić.

