Piksi nastavlja sa Srbijom, da li ostaje Dušan Tadić? Među njima na EURU nije puklo jednom, već dva puta

Poslije burnog rastanka na Evropskom prvenstvu, selektor Piksi Stojković po svemu sudeći ostaje. A, da li će Srbija i dalje imati istog kapitena?

Izvor: MN PRESS

Najavljeni ostanak Dragana Stojkovića Piksija na mjestu selektora reprezentacije Srbije izvjesno će biti praćen i promjenama u timu. Poslije još jednog lošeg rezultata pod Stojkovićem na velikom turniru, kapiten "orlova" Dušan Tadić je javno izrazio nezadovoljstvo tretmanom i odnosom selektora prema njemu, pa je teško pretpostaviti da bi njihova saradnja mogla da bude nastavljena.

Nakon što je Tadić i tokom turnira slao poruke da misli da bi trebalo da igra konstantno, kao "najbolji igrač tima", selektor Stojković je na to reagovao iznenađeno, poručio da Tadićeve izjave nisu dobre, ali su njih dvojica poslije toga utišali tenziju. I trajalo je to kraja utakmice protiv Danske i još jedne, po navici, rane eliminacije srpskog tima. Nekoliko minuta nakon toga, u miks-zoni Alijanc arene, novinarima je u razgovoru sa Tadićem opet bilo jasno da kapiten preko nekih stvari neće lako preći i da je njegov odnos sa "Misterom" došao do tačke sa koje nema povratka na staro. Poslije tog, drugog emotivnog nastupa pred medijima, postavljalo se logično pitanje koje i dalje nema odgovor - da li je kapiten protiv Skandinavaca odigrao posljednji meč za Srbiju?

Dušan Tadić u novembru će napuniti 36 godina, član je "A" reprezentacije još od davne 2008. godine i njen je rekorder, sa 111 nastupa. Godinama je bio najbolji vezista Srbije, predvodnik generacije koja je izborila uzastopne plasmane na velika takmičenja (Mundijal 2022, EURO 2024) i bio je strelac i asistent nekih od najvažnijih golova u tim kvalifikacionim ciklusima, poput nezaboravnog Lisabona i trijumfa protiv Portugala. Ako se oprosti ovog ljeta, sigurno će ga, ipak, "žuljati" činjenica da na velikim turnirima sa nacionalnim timom nije ostvario dobre rezultate, da na tri velika takmičenja ima samo jednu pobjedu (protiv Kostarike na Svjetskom prvenstvu u Rusiji) i da je bio "desetka" timova koji su ispadali poslije tri utakmice i te 2018. u Rusiji, i 2022. godine u Kataru i ove 2024. u Njemačkoj.

Tadić će ovog ljeta početi saradnju sa legendarnim Žozeom Murinjom u Fenerbahčeu, a poslije pojedinih njegovih riječi u Njemačkoj ostavljen je prostor da bude dio tima Srbije i kada 5. septembra bude zaigrala protiv Španije na početku Lige nacija. "Gledam u Hrvatskoj Modrića, tri godine je stariji od mene i uglavnom je svaku utakmicu na terenu, nebitno kakva da je situacija. Tu sam, igram koliko treba da igram i koliko mi se kaže, ja ću da igram i to je to. Da li ću i dalje igrati? Vidjećemo, treba napraviti analizu i vidjeti šta i kako", nije htio Tadić da vruće glave donosi definitivne odluke. Ipak, s obzirom na to da će veoma brzo doći vrijeme za Ligu nacija, neke odluke će morati da budu donesene.

Poslušajte Dušana Tadića posle Danske:

Pogledajte 03:09 Dušan Tadić izjava 2 Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

