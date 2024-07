Nijemac uveo poseban pregled čim je došao u Barselonu: Ovo je obavezno za sve igrače

Hansi Flik donio je odluku da od sada u Barseloni obavezan bude i pregled stomatologa što do sada nije bio slučaj u predsezoni.

Hans-Diter Flik zamijenio je Ćavija na klupi Barselone i pokušaće da "probudi" španskog giganta i da ga vrati na staze stare slave. Čeka ga težak posao, svjestan je i on da je situacija u klubu daleko od idealne, posebno kada je u pitanju finansijska situacija i velika dugovanja. Na to njemački stručnjak ne može da utiče, zato radi ono što može.

Tako je Nijemac donio odluku da ove sezone u medicinske preglede uvede još jedan obavezni dio - pregled zuba.

"Svi igrači moraće da prođu preglede stomatologa. To se u klubu nikada pre nije radilo pred početak sezone. Postoje određena istraživanja koja kažu da postoji povezanost između zuba, načina žvakanja i digestivnog sistema i da to može da utiče i na mišiće u tijelu", stoji u tekstu španskog lista "AS".

Informacija se proširila brzo i na društvenim mrežama, pa su tako navijači uspjeli da nađu i izjave pojedinih fudbalera poput Džamala Musijale.

"Imao sam dosta problema sa povredama mišića, išao sam na tretmane, radio sam vježbe istezanja, duže trenirao, pazio se i onda bih se opet povrijedio. Saznao sam da umnjak može da bude uzrok toga, operacija je dobro prošla i poslije toga nisam imao tu vrstu povreda", poručio je supertalentovani njemački fudbaler.

