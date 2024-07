Kada kažete njegovo ime u Brazilu, svi se klanjaju. Kada pogledate koliko je igrao za srpski nacionalni tim - svi se češu po glavi. Šta se desilo sa Dejanom Rambom Petkovićem?

Izvor: MN PRESS

"Srbija će biti prvak svijeta", rekao je pred Svjetsko prvenstvo 2006. godine legendarni Ziko. a na pitanje zašto je tako siguran u to rekao je: "Biće prvak, čim ima 22 igrača bolja od Ramba Petkovića!"

Upravo se ovih dana javio nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i legenda brazilskog fudbala, Dejan "Rambo" Petković kako bi analizirao igru Srbije na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, a njegovih devet nastupa za nacionalni tim je vječna tema u srpskom fudbalu.

Neko ko je u karijeri stigao da igra za Real Madrid i Sevilju, Veneciju i Rasing Santander, ali i sve brazilske velikane - Flamengo, Vasko De Gamu, Fluminense, Santos i Atletiko Mineiro nikada nije imao mjesta u nacionalnom timu. Uspio je 1992. godine da se nađe na spisku za Euro 1992. godine, a kako je srpski tim izbačen sa tog Eura i kako se jedva vratio avionom u zemlju ostao je Rambo bez velikog takmičenja u karijeri. Zašto? Otvorio je dušu godinama kasnije i rekao - nije htio da plati!

PLATIĆU DA IDEŠ NA MUNDIJAL I DUPLO! E, PA NEĆU!

Vidi opis Tražili mi novac da zaigram za reprezentaciju, rekao sam NE! Najveći skandal srpskog fudbala, ćutao je o ovome 20 godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Poslije sjanih početaka u Radničkom iz Niša stigao je Petković 1992. godine u Crvenu zvezdu da zamijeni sve one zvijezde koje su otišle nakon osvajanja Lige šampiona. Ostao je tri godine, na 132 meča dao je 38 golova i bio je toliko dobar na terenu da ga je direktno iz lige koja je bila zatvorena i iz koje nije bilo odlaska u Evropu kupio Real Madrid! Iako se nije pokazao u Španiji, otišao je 1997. u Brazil, baš da bi ubijedio selektora Santrača da ga povede na Svjetsko prvenstvo 1998. godine. To se nije desilo...

"Rekli su mi da su petorica ili šestorica igrača već platili. Ako platiš 150.000 maraka, ideš na Svjetsko prvenstvo. Nije mi rekao niko direktno iz reprezentacije, nego preko posrednika. Onda sam to prenio Paulu Karneiru (predsjedniku kluba za koji je nastupao, prim. aut.) i on je rekao da će platiti dvostruko više samo da idem. Odbio sam", rekao je Dejan "Rambo" Petković u intertvju za brazilske medije.

SPISAK JUGOSLAVIJE SA SP 1998 Ivica Kralj, Dragoje Leković, Zoran Mirković, Goran Đorović, Slaviša Jokanović, Miroslav Đukić, Branko Brnović, Vladimir Jugović, Dejan Savićević, Predrag Mijatović, Dragan Stojković, Siniša Mihajlović, Slobodan Komljenović, Niša Saveljić, Ljubinko Drulović, Željko Petrović, Savo Milošević, Miroslav Stević, Dejan Stanković, Perica Ognjenović i Darko Kovačević.

Jugoslavija je na tom turniru prošla grupu pobjedama od 1:0 nad Iranom i Sjedinjenim Američkim Državama, dok je sa Njemačkom srpski tim igrao 2:2. Kao drugi u grupi otišao je na Holanđane i ispao - poslije one čuvene prečke Predraga Mijatovića!

ZBOG "MAJKE TI" ODLETIO KOD SANTRAČA?

Izvor: MN PRESS

Osim novca koji je pomenuo u intervjuu Brazilcima, kada je pričao o razlozima zašto je precrtan u nacionalnom timu, sjetio se mečeva na turneju po Centralnoj Americi 1995. godine. Igrao je odlično, ali poslije meča sa San Salvadorom je sve "puklo".

"Bili smo na turneji po Centralnoj Americi i poslije utakmice sa San Salvadorom koju sam odigrao fenomenalno, Santrač me je pozvao na sastanak i reko mi da nisam u timu za duel sa Meksikom. Ok, šta da se radi… on je selektor, ja sam igrač… iskreno, nisu me ni zanimali razlozi zašto ne igram. Ali on je insistirao da mi objasni i kad sam čuo, bilo mi je smiješno. Rekao je ’asistirao si za golove, nad tobom je bio penal, nad tobom slobodna udarac, poništili su ti čist gol i sve je to super, ali nisi smio da izgubiš dvije lopte na sredini terena.' Ja sam procijedio kroz zube ’majke ti’ i tu se mi zakačimo", prisjetio se Petković.

U vezi sa Dejom Savićevićem, Sinišom Mihajlovićem po krilima, a Dejanom Govedaricom i Albertom Nađom iza sebe, blistao je kao desetka Rambo.

"Salvador smo dobili sa 4:1, Dejo je dao tri komada i dobio 8,5 u novinama. Meni su dali istu ocjenu i bio sam u svim izvještajima jedan od najzapaženijih aktera na terenu. Pritom, zvali su me da gostujem na lokalnim radio-stanicama, bio sam interesantan jer se u tom trenutku znalo da za dvije nedjelje prelazim u Real. A Santrač mi zamjera što sam izgubio dvije lopte na sredini terena. Nema veze. Četiri dana kasnije igramo protiv Meksika i on me ipak uvede u igru, ali u finišu meča umjesto Savićevića. Nije prošlo mnogo vremena od turneje, zove me Miljan Miljanić telefonom i kaže mi da će doći da me posjeti u Madridu. Naravno, nema problema. Ali Čiča kaže ’pa znaš, ne dolazim sam, sa mnom je i Santrač’. Pa u čemu je problem. Nisam se ja tukao sa njim, to je bila obična razmjena mišljenja. I tako me je Miljanić izmirio sa Santračem."

IGRAO PRED 120.000 BRAZILACA, POSLJEDNJI PUT

Izvor: MN PRESS

Nije tu bio kraj! Ni poslije te svađe 1995. niti poslije Svjetskog prvenstva 1998. nego baš - u Brazilu! Poslije četvrtfinala Mundijala, što se tada smatralo za neuspjeh na čelo srpskog nacionalnog tima došao je Milan Živadinović. Poznavao je Ramba iz dana kada ga je vodio u Crvenoj zvezdi, mada je bilo pitanje koliko mu vjeruje jer ga je u Beogradu jedno vrijeme držao na klupi. Ipak mjesec dana poslije Svjetskog prvenstva odigrala je Jugoslavija meč sa Brazilom i na kraju je bilo 1:1. Poveli su golom Save Miloševića, izjednačio je Marselinjo u 17. minutu, a onda poslije crvenog kartona Nenada Grozdića Dragan Žilić je uspio da sačuiva mrežu srpskog tima. Kada je Saša Ćurčić zamijenio Ramba u 75. minutu vidjeli smo ga posljednji put na terenu u dresu reprezentacije. Krajnji bilans? Devet mečeva, dva gola. Malo za nekoga ko je u Brazilu božanstvo!

DAVNO JE REKAO - HTIO BI OPET!

Izvor: MN PRESS

Sada znamo da je nekadašnji saigrač iz reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi selektor Srbije i kako stoje stvari ostaće to do 2026. godine. A poslije? Davne 2012. rekao je Rambo da bi htio i on da se oproba?

"Trenutno se ne bavim trenerskim poslom, ali ako jednog dana krenem tim putem, naravno da bi mi to značilo, najviše zbog mog osjećaja patriotizma. To bi bilo ispunjenje nekog sna", rekao je Petković tada.

Nezasluženo je ostao na samo devet nastupa u nacionalnom timu, a iako je kao trener vodio samo nekoliko brazilskih timova i to posljednji put Vitoriju 2017. godine, da li bi možda bio dobro rješenje na klupi u budućnosti?

(MONDO, N. L.)