"Kakav bonus, oženjen i ima djecu!" Stanojević pobjesnio zbog srpskog fudbala: Ko će da odgovara!?

Aleksandar Stanojević se i prije prve utakmice po povratku u srpski fudbal iznervirao donesenim odlukama uoči nove sezone Superlige.

Novi trener Partizana Aleksandar Stanojević obratio se danas medijima povodom početka nove sezone poručivši da mu prvi problem predstavlja što crno-bijeli već u petak igraju prvi meč protiv Napretka, objašnjavajući da će taj susret u Humskoj i dalje gledati kao "pripremni period" i da je potrebno još dosta vremena da bi skockao ekipu.

Najveći problem pravi i to što je sedam dana pred početak sezone doneseno novo pravilo po kome su treneri u obavezi da u startnu postavu stave dvojicu fudbalera mlađih od 22 godine, što jedino u Humskoj nisu podržali. Prije svega zbog tajminga, zbog čega je Stanojević i dalje ljut:

"Ako pričamo o bonusima, ja malo slabije pratim medije i portale. Za mene je to nenormalna stvar. Mogao bih i vas da pitam. Ne pričamo da li smo za bonuse ili nismo. Igrač od 23 godine nije bonus, on je oženjen i ima djecu. Nije perspektiva....", počeo je Stanojević.

"Znate da sam ranije stavljao igrače od 16 i po godina. Ako pričamo o tome, koliko znam - nisu bili svi klubovi za. Čak je i Zbiljić poslao da ne može protiv zakona. Ko je donio ovu odluku? Mora da odgovara, ko je donio nenormalnu i protivpravnu odluku? Protiv prava i nezakonito. Pričali smo i mi da se liga skraćuje... Mi smo pravili ovdje tim i prelazni rok u sklopu sa pravilima. Ko sprečava druge klubove da stavi bonuse, nek stave 10 bonusa i nek budu razvojna ekipa? Sve to može. Mi smo za bonuse, po zakonu i propisima. Niko ne odgovara za to!".

Aleksandar Stanojević je za ove odluke optužio ljude iz Fudbalskog saveza Srbije:

"Ko je Izvršni odbor, ko je predsjednik FSS? Šta ja da očekujem u budućnosti kao trener jednog kluba? Šta ćemo kad se bude pričalo o intenzitetu faula u derbija? A to tebi okreće cijelu sezonu, možda gubiš titulu, možda dobijaš otkaz. U startu se ne poštuju propisi. Samo bismo da budemo isti, da imamo tretman. Da osnove stvari budu iste, da funkcionišemo. Ne ovo ko ima veći budžet... Da li se nekada desilo da se donese ovakva protivpravna odluka? Mi smo zabrinuti zbog tih okolnosti. Dobio sam uvjerenja da će osnovne stvari biti poštovane, a nismo ni počeli sezonu... Može neko da izađe i kaže 'Dobar dan, ja sam donio protivpravnu odluku'. Niko nije htio da potpiše. Sutra možeš da ubiješ čovjeka i da ne odgovaraš".

O SUĐENJU! "Prošle godine si imao situaciju da sudija odluči da je intenzitet slab, pa dobije drugi derbi. A najbolji srpski sudija ne smije da sudi derbi. Ko to može da odluči? Jovanović nije sudio jer se zna da Crvena zvezda ne želi da sudi derbi. Ko ti daje podršku da to odlučuješ? Neka dođu i novi i mlađi, ali daj mu derbi ako je najbolji srpski sudija!"

"Naravno da niko neće da preuzme odgovornost! Mora neko da odgovara, da potpiše nešto protiv prava. Borimo se da svi imamo zakonsku jednakost. Rekli smo da nećemo da pričamo o tome... Treba da pitamo predsjednika FSS ko je preuzeo odgovornost i uz čiju saglasnost? Ja ću se uvijek boriti za interese mog kluba. Ovo je čista situacija - sve je crno-bijelo i došli smo u situaciju da se ne poštuje pravilo", naglasio je Stanojević.

Trener Partizana je objasnio da kada je njegov klub ušao u Ligu šampiona imao je jednog stranca i devet igrača iz svoje škole, pa je tako bijesan i zbog pravila da stranac može da bude bonus: "I to stranac od 23 godine, koji igra za drugu reprezentaciju. Stavljati u tim igrača koji ne zaslužuje nije dobro ni za klub, ni za igrača. Ja prvi se borim da igraju djeca, ako imamo kvalitetnu djecu!"

Aleksandar Stanojević nastavio je svoje izlaganje:

"Uvjeravali su me ljudi iz kluba da će svi klubovi imati isti tretman. To je prvi uslov. Rekli su mi drugu stvar, da sigurno ne mogu da utiču na odnose bratskih klubova. To je regularnost lige, ali svaki klub odlučuje kako će funkcionisati. Posljednja stvar, rekli su mi da ćemo se pojačati u svakom smislu te riječi. Dvije nedjelje sam pregovarao, dok me nisu uvjerili da će to ići u ovom pravcu. Vjerovao sam da možemo da se izborimo sa tim osnovnim stvarima, a znam da je klub sve uradio i nije uspio da bude sve po zakonu", poručio je.

Prema njegovim riječima, ne traži mnogo - samo normalne uslove u srpskom fudbalu, dodajući da Partizan ima daleko bolji budžet od brojnih klubova Superlige i da zbog toga ne želi da zvuči kao da kuka. Ono što ga brine su druge stvari, prije svega regularnost takmičenja.

"Već šest-sedam godina lutamo sa pravilima o bonusima, ne znam da li neko od bonusa igra za našu seniorsku reprezentaciju. Možemo mi da se pohvalimo i dobrim stvarima, imamo pet klubova u Evropi, velika je to stvar. Gledao bih ja i na te dobre stvari. Mislim da bi bilo dobro da se smanji liga, da u njoj igraju samo najbolji igrači. Ne vidim u Evropi primjere, da su razvojne lige dobile mnogo. Ako hoćeš da razvijaš, ne dozvoli strancima da igraju. Imaćeš osam stranaca i dva bonusa? Ako hoćeš bonuse, stavi tri stranca i dva bonusa, pa budi razvojna liga. Da ti bonus bude stranac, reprezentativac!", zaključio je o ovoj temi.

