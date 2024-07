"Znam da su me i na bandere kačili!" Stanojević više neće pričati o suđenju: Bilo bi smiješno ponovo!

Aleksandar Stanojević oglasio se pred početak nove sezone Superlige.

Trener Partizana Aleksandar Stanojević obratio se medijima povodom početka nove sezone Superlige, a prije svega je imao velike zamjerke na novo pravilo, doneseno sedam dana uoči početka takmičenja. Po novom pravilu, treneri su u obavezi da u startnoj postavi imaju dvojicu "bonusa" (igrača mlađih od 22 godine), zbog čega je Stanojević pobjesnio i tražio da se hitno utvrdi čija je odgovornost za to.

"Nije u redu da se bavim stvarima koje nisu moj dio posla. Ovo oko bonusa je direktno vezano za struku. Ja neću pričati o suđenju i drugim stvarima. Kad sam već došao u klub bilo bi smiješno da pričam iste priče kao u prošlom mandatu. Ovo što je vezano za bonuse su propisi, ali direktno utiče na mene. Uvijek ću reći do koske šta imam", kazao je Stanojević.

Osvrnuo se i na transparente protivničkih navijača koji su viđeni na ulicama tokom njegovog prethodnog mandata u Partizanu, u sezoni 2021/22:

"Znam da su me i na bandere kačili. Navijač Partizana mora da zna da idem do kraja i da ne pravi teorije zavjere. Ja sam od svoje 13 godine u Partizanu i sad imam 50. Nemoj da iko postavlja pitanje o mojim motivima, odnosima, da li sam nečiji ili sam nešto uradio zbog nekoga. Da li igramo dobro ili loše - uvijek smo za polemiku. Ovo drugo, nemoj. Nemoj da slušaš spinove da radim za mafiju i da radim za menadžere. Zbog toga neću da pratim medije. Dijete sam kluba, ne sumnjaj da ću ići do kraja u svakom segmentu", dodao je on.

Stanojević ističe da "nema kome šta da se dokazuje" i da dobro zna da ima podršku navijača, dok ga oni koji su protiv njega u ovom trenutku ne tangiraju: "Da budem patetičan, da nam treba publika... Pobijedili smo Soči, bolju ekipu od sebe, samo zbog navijača, na njihovu energiju. Brine me Dinamo Kijev jer nećemo imati podršku navijača. Glupo je da kažem koliko bi nam značila podrška te vrste!", kazao je Stanojević i osvrnuo se na Grobare.

"Svako ima svoj stav i svoje mišljenje, a mislim da nije trenutak da se priča o tome. Ništa ne znam, ne znam šta da vam kažem. Teško je ući u borbu bez podrške navijača. Moje, kao trenera, je da svojim odnosom i načinom probamo da dobijemo povjerenje igrama, odnosom, kvalitetom i fudbalskim stvarima. Ne želim sada da pričam kako su svi protiv nas, nego da mi svojim odnosom zadobijemo simpatije. Da zajedno izađemo iz ove priče na pozitivan način. Ne znam šta će biti i kako će biti, a znamo šta bih volio".

