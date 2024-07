Mamić ga ukrao Barseloni i stvorio zvijer! Sa 14 stigao u Hrvatsku, sada je šampion Evrope!

Čitava Evropa ostala je u čudu kada je Dani Olmo prešao iz Barselone u Dinamo iz Zagreba, ali je u Hrvatskoj postao jedan od najboljih na svojoj poziciji.

Fudbalska reprezentacija Španije osvojila je Evropsko prvenstvo u fudbalu, a jednu od ključnih uloga odigrao je nekadašnji fudbaler Dinama iz Zagreba Dani Olmo (26). Ofanzivni vezni fudbaler koji je tokom turnira uspio da se nametne selektoru Luisu de la Fuenteu i da zauzme mjesto povrijeđenog Pedrija imao je zapažen učinak na obje strane terena - u finalu protiv Engleske, pri prednosti od 2:1, spasao je čist gol i spriječio produžetke!

Zbog toga je Dani heroj u Španiji, a mnogi su iskoristili priliku da se podsjete neobičnog fudbalskog puta koji je imao. Sa osam godina počeo je da trenira fudbal u Espanjolu, sedam godina bio je u mlađim kategorijama Barselone i zatim je stigao na Maksimir. Dinamo ga je doveo da prvo igra za rezervni tim, ali je prije 17. rođendana stigao i da debituje za hrvatski tim. Za taj transfer i čitavu karijeru pored samog fudbalera vjerovatno su najzaslužniji Zdravko Mamić i Endi Bara.

Poznati hrvatski agent poznaje Danija Olmo od njegovih prvih fudbalskih koraka. Pratio je čitavu karijeru mladog fudbalera, a tokom godina saradnje razvili su i prijateljski odnos. Zbog toga je Bare na terenu stadiona u Berlinu slavio šampionsku titulu, koju mu je Dani obećao i prije meča.

"Dani ni sekunde nije sumnjao da će Španija osvojiti titulu prvaka Evrope. 'Ne brini, bićemo prvaci', rekao mi je prije utakmice", otkriva hrvatski menadžer Endi Bara za Sportske novosti i dodaje: "Imao je neku sitnu povredu, oporavio se, ali jasno da Luis de la Fuente nije mogao da mijenja ekipu koja je igrala dobro. Onda se dogodila povreda Pedrija i sve ostalo je istorija. Doveo je Španiju u finale golom protiv Nijemaca, glavom je u posljednjim sekundama sačuvao pobjedu protiv Engleza... Po meni je Dani Olmo bio najbolji igrač Evropskog prvenstva. I ne govorim to zato što sam njegov menadžer."

O tome kako je Dani Olmo kao jedan od najvećih talenata Barselone i čitavog španskog fudbala stigao u Dinamo iz Zagreba, Bara je prije nekoliko godina govorio i tokom gostovanja u podkastu Inkubator. Tada je otkrio detalje koji mnogi nisu znali. "On je bio u Barseloni, ali sam mu ja objasnio 'Dani, ako ostaneš u Barseloni, ti ćeš tu biti samo broj iako si kapiten. U Dinamu ćeš biti projekat.' A njegov otac je trener, taj čovjek se razumije u fudbal bolje od mene. Mi smo došli i Zdravko Mamić mu je rekao 'Tako je'. Smanjili smo rizik da on ne uspije!", pričao je Bara.

"Ja sam bio zastupnik svih Barseloninih kampova za cijeli ovaj dio Evrope. Njegov otac je bio trener u tim kampovima. Kad ja organizujjem kamp u Ukrajini, njegov otac bude jedan od trenera. I on meni kaže 'Imam ja sina od devet goidna, igra u Espanjolu'. Kada je Dani napunio 14 godina, njegov otac Migel i ja smo već bili prijatelji. Ja njemu kažem 'Migel, bojim se da je Barselona u ovom momentu najbolja ekipa na svijetu i narednih pet godina on neće imati šansu tamo.' Sad je činjenica da od cijele generacije Danija Olma samo je on igrač. Od svih igrača koji su bili sa njim u Barseloni i reprezentaciji, niko nije igrač na nivou Danija Olma! Oni su u drugoj ligi, trećoj ligi ili uopšte ne znamo gdje su...", dodao je Bara tom prilikom.

"Njegov otac je o tome razmišljao, došao je u Zagreb, rekao sam mu da Dinamo mora proizvesti igrače, ne može da kupuje igrače. Zdravko Mamić je odigrao veliku ulogu, na ono što sam ja rekao prenio je jače emocije, znate kakav je. Otac je pristao, Migel mi je rekao da moram pričati sa Danijem iako ima 14 godina. Rekao je da mi vjeruje. Završili smo na sudu sa Barselonom i dobili smo ih", zaključio je poznati fudbalski agent.

Bara se u mladosti kratko bavio fudbalom, ali nije uspio da napravi veliku igračku karijeru. Mnogo bolje se snalazi kao menadžer, pa je tokom prethodnih godina vodio karijere igrača poput Alvara Morate, Naća Fernandeza, Danija Olma, Lovra Majera, Josipa Brekala... Sa druge strane, Dani Olmo se nakon šest godina u Hrvatskoj preselio u redove RB Lajpciga, koji ga je platio 29 miliona evra.

Za mlađe kategorije reprezentacije Španije odigrao je ukupno 32 meča i postigao sedam golova, a tu računamo i nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju. Osvojio je bronzu na tom takmičenju, dok je sa reprezentacijom do 21 godine bio šampion Evrope 2019. godine. Takođe, u seniorskoj konkurenciji ima osvojene Ligu nacija i Evropsko prvenstvo, a karijera u nacionalnom timu traje mu već 39 mečeva, uz 11 postignutih golova.

