Heroj Španije, a u rodnom gradu izdajnik!

Strijelac odlučujućeg gola Mikel Ojarzabal je "precrtan" u rodnom gradu, da njegova majka od sramote (malo i od straha) ne smije da izađe na ulicu dok cijela Španija slavi.

Španija je osvojila Evropsko prvenstvo u fudbalu nakon što je savladalu Englesku 2:1, a heroj je bio Mikel Ojarzabal, strijelac odlučujućeg gola u u 86. minutu. Ipak, Ojarzabal u tom trenutku nije postao junak čitave Španije, pošto je omražen u svom rodnom gradu, bolje reći u najvećem dijelu pokrajine iz koje dolazi.

O čemu se radi? Dok je Španija slavila, za to vrijeme u Baskiji su zapravo navijali za Engleze. Odnosno, bolje rečeno, nisu željeli da se Španija raduje. Stanovnici ove pokrajine se već decenijama zapravo bore za nezavisnost i žele svoju državu, tako da dobar dio njih ne podržava špansku reprezentaciju, pa čak ni kada u državnom timu igra veliki broj fudbalera koji potiču iz ove oblasti. Između ostalog i Mikel Ojarzabal.

Dan nakon pobjede Španije u finalu, na fasadi zgrade u Etoriju, gradiću u Baskiji u kome živi majka Mikela Ojarzabala, osvanuo je uvredljiv transparent koji je prije svega nju zabrinuo. Na njemu piše "Ne igranju za Španiju", uz istaknutu baskijsku zastavu i precrtanu zastavu Španije. Na sve to, napisana su i imena Merina i Ojarzabala uz natpis izdajnici, kao i svastika.

No veréis un tweet de@FonsiLoaizacondenando las amenazas a Merino y Oyarzabal.



Y no lo veréis porque en este país existe una falsa izquierda, muy bien alimentada por cierto, que vive de rodillas ante los de la pureza étnica, las pintadas y los amantes del tiro en la nuca.pic.twitter.com/Kg92HnSPW7 — Marc Luque (@MarcLuqueSAB)July 15, 2024



U međuvremenu, malo ko je osudio ovakvo ponašanje ljudi u Baskiji, valjda su zauzeti slavljem, pa je tako Arnaldo Otegi iz nacionalističke stranke EH BIldua objasnio da to "nije njegova reprezentacija, nije njegov kralj i nije njegova himna". Iako voli fudbal, poručuje da njega u tom meču niko nije predstavljao. "Neki ljudi misle da smo mi protiv Španije, ali ono što želimo da učinimo je da natjeramo ljude da razmisle o tome da baskijski igrači ne mogu da igraju za Španiju jer Španija nama uskraćuje to pravo", poručio je on.

Ovog ljeta Baskija je imala veliki broj predstavnika u reprezentaciji Španije jer su Unai Simon, Danijel Vivijan, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Niko Vilijams i Mikel Ojarzabal rođeni u Baskiji, ali ih separatizam ne zanima i ponosno igraju za svoju zemlju, što izuzetno iritira tamošnje stanovništvo.