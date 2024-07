Zvijezda Reala je glavni razlog kolapsa Engleske: Krio se od medija, bježao od odgovornosti, prozivao ga i Runi

Za loše igre Engleske i dešavanja na Evropskom prvenstu kriv je Džud Belingem...

Izvor: Mika Volkmann / imago sportfotodienst / Profimedia

Engleska je izgubila u finalu Evropskog prvenstva, Španija je osvojila titulu i slavi uspjeh. Na Pirinejima proslavljaju to, kao i osvojeni Vimbldon Karlosa Alkaraza, dok je u Velikoj Britaniji uveliko haos i prave se analize i razlozi za poraz reprezentacije.

Svi koji su gledali šampionat u Njemačkoj mogli su da vide da Engleska nije oduševila kvalitetom fudbala, da nije bilo previše jlepote u igri. Ali, na kraju krajeva rezultat se samo piše i da je osvojila titulu bilo bi priča samo o tome. Zašto nije i šta je bio problem? Pouzdani portal "Atletik" tvrdi da je glavni razlog svega toga Džud Belingem.

Superstar madridskog Reala navodno je jedan od razloga razdora unutar reprezentacije. "Osim Trenta Aleksandera-Arnolda on tamo nije imao bliske prijatelje. Pred početak turnira prekomandovan je grupu lidera sa Harijem Kejnom, Kajlom Vokerom i Deklanom Rajsom, ali nije radio ništa od onoga što je trebalo. Nije izlazio da razgovara sa medijima, već su na neugodna pitanja morali da odgovaraju Entoni Gordon, Kol Palmer, Adam Vorton, njega nigdje nije bilo", navodi se u tekstu.

Spominju i legendarnog Vejna Runija. "On je u svojoj kolumni napisao da Belingem mora da preuzme veću odgovornost, da priča u teškim momentima i da stane ispred svih i napisao je da će Belingem sigurno da bude pred novinarima i da daje intervjue ako Engleska osvoji titulu."

Prisjećaju se i meča sa Srbijom na kom je on dao gol za pobjedu. "Dobio je nagradu za igrača utakmice i onda se nije vidio protiv Danske i Slovenije. Ljudi bliski timu rekli su da on prati sve što se piše o njemu, svaku kritiku. Napravljena je i reklama 'Hej Džud' u kojoj se on predstavlja kao spasitelj reprezentacije. Navijačima se možda to svidjelo, ali ljudima unutar tima i nije, to je uticalo i na odnose u Sautgejtovom timu", zaključuje se u tekstu.