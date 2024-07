Piksi o Tadićevom povlačenju: Tražiću od Džajića da organizuje oproštajna utakmica!

Selektor Srbije se javio poslije povlačenja kapitena.

Nakon informacije da je kapiten Srbije Dušan Tadić donio odluku o završetku reprezentativne karijere, oglasio se i selektor A tima Dragan Stojković. Iako je na Evropskom prvenstvu među njima bilo javnih nesuglasica, odnosno Tadićevih izjava da nije zadovoljan ulogom rezerviste, selektor je sada poslao poruku u kojoj je naglasio svoje veliko poštovanje prema kapitenu.

"Dušan Tadić je veliko ime srpskog fudbala i momak koji je ostavio dubok trag u dresu našeg državnog tima. Pratio sam njegovu karijeru od momenta kada je u Vojvodini najavio ogromne domete i kasnije kada je u Holandiji, Engleskoj i Turskoj pokazao da je izrastao u jednog od najboljih veznih igrača u Evropi. Od trenutka kada sam stupio na dužnost selektora reprezentacije, vidio sam u njemu lidera i bilo mi je mnogo drago što baš Tadić nosi kapitensku traku i broj 10 na leđima".

"Poštujem njegovu odluku i želim mu mnogo sreće u nastavku karijere, kako one igračke, tako i i one kojoj se bude posvetio nakon aktivnog igranja. Moja je velika želja da mu se organizuje oproštajna utakmica i predložiću predsjedniku Džajiću i ljudima iz Fudbalskog saveza Srbije da se u prvom slobodnom terminu iskoristi prilika i da se na jedan dostojan način oprostimo od bivšeg kapitena. Tadić je to apsolutno zaslužio.“

Kapiten Srbije Dušan Tadić igrao je za Srbiju od 2008. do 2024. godine, postao rekorder nacionalnog tima sa 111 nastupa i za sobom ima tri učešća na velikim turnirima - Mundijal u Rusiji 2018, u Kataru 2022. i Evropsko prvenstvo u Njemačkoj 2024.

U Piksijevom mandatu imao je sjajne partije, bio jedan od najvažnijih igrača nacionalnog tima i zauvijek će ostati upamćena njegova asistencija u istorijskoj pobjedi protiv Portugala u Lisabonu, za odlazak na Mundijal 2022.

Nažalost, na EURO 2024 Piksi je vidio Tadića u redukovanoj ulozi nego do sada i to kapitenu nije odgovaralo. Bio je rezerva na otvaranju turnira protiv Engleske i na oproštaju od Njemačke protiv Danske, dok je proveo na terenu cijeli meč protiv Slovenije.

U toku takmičenja dva puta je emotivno govorio o svojoj ulozi i o tome da smatra da bi kao najbolji igrač ekipe trebalo da igra od prvog minuta u svakoj utakmici. Piksiju nije bilo drago što je Tadić tako istupio u javnost i ostaje žal što se najdugovječnija "desetka" Srbije nije oprostila od dresa državnog tima na uspješniji način od još jedne rane eliminacije sa velikog takmičenja.

