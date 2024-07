"Ne razmišljam o tome, meni je ovo sutra život!" Stanojević priznao: Ne znam kako će Partizan da izgleda!

Aleksandar Stanojević ima plan igre, startnih 11 u glavi, ali kako će to izgledati na terenu? Veliko je pitanje!

Partizan kreće u novu sezonu! Šef struke Aleksandar Stanojević je na konferenciji za medije pred početak sezone i meč sa Napretkom u petak od 21 čas govorio o tome ko će startovati na prvom meču i koga planira da iskoristi na mjestima "bonus igrača".

"Naravno, imamo jasnu sliku ko će sutra početi, ko će ući. Imamo plan i razradu šta ćemo da radimo na narednoj utakmici. Imam jasnu sliku naravno ko će igrati i imamo plan na koji ćemo igrati, to je vrlo jasno. Ali ne znam kako ćemo izgledati, pretpostavljam. Imamo plan i jasnu strategiju, ali nismo odradili cijele pripreme, nismo svaki trening svi bili zajedno tako da eto malo kasnimo u nekim stvarima i ne znam kako ćemo izgledati. Nadam se onako kako smo zamislil. Generalno, bez obzira na sve iskustvo koje imam, stvarno ne znam kako ćemo izgledati. Znam šta hoćemo, kakva nam je strategija, ali kako ćemo izgledati ne znam. Nismo imali dovoljan broj zajedničkih treninga da bismo došli do te sinhornizicije. Da li ćemo to sa treninga uspjeti da primijenimo na terenu, vidjećemo", istakao je Stanojević.

Napredak je u prethodnim sezonama znao da namuči Partizan i da "otkine" bodove crno-bijelima, ali sada trener crno-bijelih ističe da to nije dodatna motivacija ekipi.

"Ne, naravno da ne te vrste. Poštujemo rivala, to su normalne stvari, svako ima svoju motivaciju i baš nemamo nikakve te vrste. Imamo jednog ozbiljnog trenera preko puta i Napredak koji igra dobar fudbal. Druga motivacija ne postoji."

Nakon Napretka slijedi Dinamo Kijev i otvaranje sezone u Evropi, ali to nije tema za Stanojevića.

"Prirodno je da neko razmišlja o tome, ja kao trener ne razmišljam, meni je ovo sutra život i stvarno tako mislim. Imaju treneri koji se u stručnom štabu bave Kijevom, ali ja lično i igrači smo fokusirani samo na Napredak", istakao je on.

Što se tiče povreda, neće biti Marka Živkovića koji se teško povrijedio. "Samo je nažalost on van stroja, da se ne ponavljam, ostali su svi zdravi i spremni. Zahid je radio slabim intenzitetom zbog njegovih problema ostali su svi spremni."

Samed Baždar je napustio klub i otišao u Španiju, a da li to znači da će Dušan Jovanović dobiti priliku u narednoj sezoni da zaigra na jednom od ta dva mjesta "bonus" igrača?

"Sigurno da je on perspetkiva kluba, što se mene tiče neće ići na pozajmicu. Sa ljudima iz kluba ćemo odlučiti, ali on je sa nama tu, dio je Partizanove priče tako da ćemo sigurno da ga koristimo u narednom periodu, vidjećemo koliko", dodao je Stanojević.

Na kraju je bilo pitanja i o Bibrasu Nathu i njegovoj ulozi sljedeće sezone. Svi se pitaju za njegove godine, ali ako uspije da ubijedi Stanojevića da je spreman igraće u startnih 11.

"Koliko znam Natha svi mu redukujemo minutažu i krenemo tako, a onda se on poslije izbori. Nije u tom prvom planu u prvih 11. Dobro je radio pripreme, godine su nebitne, sve zavisi od njega i ako se pokaže, ako može da nam donese koristićemo ga. On je veliki profesionalac, koji trening nije propustio i zadovoljan sam da imamo takvog profesionalca i takvu ličnost u ekipi", naglasio je Stanojević.

