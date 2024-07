Miriše na odlazak najboljeg igrača Zvezde!

"Da li ostaje? To je naša velika želja. Imamo dogovor sa njim da mu ne pravio problem ako se pojavi klub iz neke od najjačih liga, naravno uz precizirano obeštećenje. Velika vjerovatnoća postoji i da Hvang ostane. Sa naše strane učinićemo sve, ali pita se samo on. Forsiraćemo da ostane do 27. avgusta, kad će se znati da li smo izborili plasman u Ligu šampiona", rekao je Terzić na početku priprema Zvezde.