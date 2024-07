Bez velikih imena u Dinamu? To ništa ne znači! Marković za MONDO: Hoćemo u Ligu šampiona, znamo šta se ne smije

Svetozar Marković je u opširnom intervjuu za MONDO pričao o Ligi šampiona, Partizanu, Aleksandru Stanojeviću...

Partizan hoće u Ligu šampiona, da bi imao šansu da se nađe u društvu najboljih mora da prođe prvu prepreku na tom putu, a to je Dinamo Kijev. Prvi duel u dvomeču na programu je u utorak u poljskom Lublinu (20 časova). Jedan od lidera tima svakako je kapiten Svetozar Marković.

Šta sve on očekuje od novog Partizana, šta su planovi, ciljevi i koliko može tim pod trenerskom palicom Aleksandra Stanojevića. "Očekivanja su kao i svake godine, velika su. Tako je i ove sezone, borba a titulu, za Kup, isto tako i igranje u Evropi", počeo je Marković razgovor za MONDO koji je odrađen nekoliko dana prije meč sa Napretkom na druženju sa medijima koje je organizovano u Beogradu.

Uvjeren je da će stvari doći na svoje. "Odradili smo kvalitetne pripreme, igrali smo sa kvalitetnim ekipama, pripremili smo se veoma dobro za novu sezonu i za utakmice koje nas čekaju."

"STANOJEVIĆA ZNAM OD RANIJE"

Za razliku od nekih igrača u crno-bijelom taboru, kapitenu nije previše vremena potrebno da uđe u sistem trenera Stanojevića. "Mi se poznajemo od prošlog njegovog mandata, bio sam tu na pozajmici iz Olimpijakosa. Većinu njegovih zahtjeva već znam od ranije. Brzo smo se uklopili i privikli na novog šefa stručnog štaba", kaže Marković.

Nije želio da pravi poređenje između Stanojevića, Igora Duljaja i Alberta Nađa koji su vodili tim prošle sezone. "Ne bih da upoređujem trenere, neke njegove vrline su ta energija koju prenosi na igrače i nadam se da će kada bude najpotrebnije, da ćemo izgledati kako želimo."

"MOŽDA DINAMO NEMA VELIKA IMENA..."

Za ulazak u društvo najboljih Partizan mora prvo da pobijedi Dinamo iz Kijeva u dvomeču. "Svi mi sanjamo o Ligi šampiona. Mi kao igrači, stručni štab, svi ljudi u klubu, neće da bude lako sigurno. Očekuje nas u drugom kolu utakmica koja će da bude teška. Moramo da budemo fokusirani i spremni da bismo prošli dalje."

U ukrajinskom timu nema nekih velikih imena kao što je to ranije bio slučaj, usljed ratnog stanja. "Sigurno da to danas ništa ne mora da znači, da li su velika imena ili ne. Imaju kvalitetnu ekipu, da li su velika imena u ekipi ili ne, to je manje bitno. Kvalitetni su, biće teško sigurno. Spremićemo se i probaćemo da prođemo dalje."

"PREVIŠE GOLOVA SMO PRIMILI"

Partizan je prošle sezone bio na prvoj poziciji dosta dugo, na kraju nije uspio da je zadrži, Crvena zvezda je ušla u seriju pobjeda i došla je do titule. "Bili smo prvi u većem dijelu sezone, pa je usliiedio pad prije kraj, ne baš pred kraj, nekoliko mjeseci prije kraja. Šta bih volio da se promijeni? Na meni nije toliko da razmišljam o tome. Postoje ljudi koji razmišljaju o tome i koji će učiniti sve da u narednim sezonama da nam se ne ponavlja."

Šta je moglo drugačije? "Sigurno da prošle sezone nije bilo dobro, ne samo na ličnom nego i na ekipnom planu to što smo primali mnogo golova. Previše za jednu ekipu koja želi da se bori za titulu. U narednoj sezoni to treba da nam bude osnovni cilj, da primamo manje golova i da budemo kompaktniji u fazi odbrane", istakao je Marković i dodao da je novim saigračima objasnio sve o kulturi Partizana i načinom na koji razmišljaju u crno-bijelom taboru.

Za kraj se obratio navijačima. "Poručio bih im da dolaze u što većem broju na naše utakmice i da se vrate na stadion JNA. Da u evropskim takmičenjima vidimo pun stadion i da dolaze u što većem broju i da nam pomognu da ostvarimo ciljeve", zaključio je Marković.

