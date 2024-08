Stanojević otvorio dušu: "Partizan ima dobre igrače, ali nema dobar tim!"

Partizan počinje kvalifikacije za Ligu Evrope, a trener je govorio o stanju u ekipi.

FK Partizan u četvrtak počinje dvomeč 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope utakmicom protiv Lugana (četvrtak, 20 časova), a Aleksandar Stanojević bio je upitan osnovno pitanje - kako da Partizan igra bolje?

"Generalno, ova ekipa Partizana ima dobrih igrača, ali nemamo dobar tim. Na meni je kao treneru da probam da napravim tim, ako ne mogu da napravim tim, onda moram da napravim dodatnu selekciju. Pokušavam da uradimo dodatnu selekciju, neki igrači se nisu dobro pokazali, neki su dobri. U ovom turbulentnom periodu to je jako teško, patimo sa tim stvarima, ali za početak moramo da napravimo tim. Fudbal je kolektivna igra, to je timski zadatak i da pojedinac iskoči iz tima. Na tome radimo i nemamo vremena, kada ćemo uspjeti... To je realnost ovoga što radim", rekao je Stanojević.

Da li je teško da se opredijeli za igrače kada bira tim?

"To je moje zaduženje, a trener sam i moram ja da biram tim i da to uradim, nisam gledalac. Imate igrače pod velikim ugovorima, neke igrače koji se nisu pokazali, ne možete lako da rješavate probleme, jer klub može da uđe u problem. Mora šira slika da se sagleda. Najlakše je meni da isječem i da kažem 'ovih 10 igrača nisu više u ekipi'. Ne mogu to da uradim, moram da sagledam cjelokupnu situaciju i da nađemo najbolje rješenje. U Evropi ga za sada nismo našli i vidjećemo kako će to ići. Radim na tome, to je moj posao i moja odgovornost", dodao je Stanojević, najavivši promjene u odnosu na dvomeč protiv Dinamo Kijeva.

"Ne mogu da vam kažem do kraja, nije profesionalno... Jovanović u špicu? Teško je pitanje, imamo Saldanju, on i Jovanović teško mogu zajedno u napadu. Jovanović se dobro pokazao, Saldanja je dao neke golove u Evropi. Vidjećemo, imamo 90 minuta, pa ćemo još odlučiti kako ćemo igrati."

