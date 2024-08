Jesi ti ovaj sa snimka, ili je došao neko drugi!? Stanojević pitao Partizanovog napadača u čemu je problem

Partizanov trener otkrio da je održao sastanak sa Korejcem Jung-Džun Gohom i da mu je detaljno predstavljeno šta se traži od njega, a šta zapravo pokazuje.

Izvor: MN PRESS

Partizanov trener Aleksandar Stanojević obratio se javnosti pred meč protiv Železničara iz Pančeva, zakazanu za nedjelju u 20 časova na stadionu crno-bijelih. Očekivano, i dalje se u Humskoj govori o dvomeču protiv Dinamo Kijeva u kvalifikacijama za Ligu šampiona i o ukupnom porazu 2:9.

"Traži se ekipa. Teže je napraviti napad nego odbranu, trebalo bi da udaljite protivnika od gola i to je suština odbrane, a da biste to uradili, morate da igrate agresivniju odbranu sa napadačima. Ako vas neko previše ugrožava, kao nas Dinamo, onda možete da imate problema. Imali smo ozbiljnog protivnika, sa sedam reprezentativaca sa Evrpskog prvenstva, koji nas je stavio na mjesto gdje smo trenutno. Vidjeli ste kako smo primali golove, ne iz organizovanih situacija, nego su golovi bili koji se rijetko primaju. I dalje mislim da je lakše napraviti odbranu nego napad, koji je kompleksnija stvar. Još se tražimo", rekao je Stanojević.

Koliko ga je zabrinuo poraz od Dinama? "Možete sa kim god da igrate, ne možete da primite šest golova na jednoj utakmici. Koje god naše probleme da sam iznosio, kao trener ne mogu to da dozvolim, to nema veze ni sa čim. Zabrinula me je cijela situacija, ali u tom smo procesu. Zabrinulo me je što je prošao period u kojem nisam uspio da napravim šta je potrebno za viši nivo. Tu kasnimo, kaskamo, ali imamo jasnu sliku koje sam se pribojavao i pre nego što smo započeli dvomeč, još iz utakmica u Rusiji. Bez obzira na korektne rezultate tamo, bio sam zabrinut".

Konkretno je bio upitan Stanojević i da postoji neki plan za Jung-Džun Goha, Korejca koji je nagovijestio velike stvari u Humskoj, ali ne pruža ono što je bilo očekivano kada je bio plaćen 1,2 miliona evra Pohang Stilersima. "Evo, bukvalno smo prije dva dana imali individualni sastanak sa Gohom. Trener Cvetković iz stručnog štaba mu je uradio analizu kako je igrao u Koreji i kakve je golove postizao. Jednostavno smo mu pokazali na video-snimku, pitali smo ga da li si ti ovaj, ili je došao neko drugi. Jedino likom (podsjeća na Goha). Imali smo sastanak, radili smo individualno sa njim, prvi put je u Evropi... Imali smo Asana u mom prethodnom mandatu, dao je kao krilo preko 20 golova, bio je to što jeste, radili smo sa njim. Individualno je bila lakša njegova adaptacija, a ovdje ide teško, radimo. Pričali smo sa njim, sve smo mu pokazali, vidjećemo...", iskreno je priznao trener Partizana.

Goh je ove sezone odigrao tri utakmice i nije ostvario ni gol, ni asistenciju, a od dolaska u Partizan u januaru na 22 utakmice dao je samo jedan gol. I to je, logično, upalilo alarme u Humskoj.

Govorio je Stanojević i o prelaznom roku. "Grimaldo je došao izuzetno mlad, 21 godina, sa drugog kontinenta je stigao, iz druge vremenske zone. Na treninzima je pokazao šta očekujemo, ne znamo kako će se adaptirati, ali filozofija kluba je da se dovode mlađi igrači. Ulazimo u rizik, ali i dalje stojim iza toga da nam je potrebna agresivnost, brzina i intenzitet. Očekujemo i 'osmicu', napadača, ako neko ode očekujemo i krilo... Ne kažem da će to sve promijeniti, ali moram i ja da sa saradnicima stvorim igru, a ne da koristimo alibije. Najvažniji igrači su mi došli, lijevi štoper, lijevi bek i zadnji vezni. Oni su svi došli na vrijeme, jer nisu postojali pre toga".

Pričao je Stanojević i o Železničaru iz Pančeva, narednom protivniku. "Arhivirali smo dvomeč i moramo da se bavimo konkretnim stvarima, profesionalci smo i nema u fudbalu toga, juče je daleka prošlost. Više se bavimo našim igračkim problemima i tehničko-taktičkim detaljima, nego psihološkom pripremom. Svaki igrač Partizana mora da bude psihološki spreman za svakakve situacije. Radili smo ovih dana, da probamo da uigramo nove igrače"

"Svi znamo kako smo prošli prije nekoliko dana, izuzetno ozbiljan protiv nas čeka, i u pripremama je pokazao u mečevima protiv Trabzona i Bašakšehira da sa novim trenerom (Markom Savićem) ima dobru organizaciju, novu ekipu... Izuzetno smo fokusirani, koncentrisani i znamo šta nas očekuje, kao i šta moramo da uradimo".

Pohvalio je trenera Železničara, Marka Savića. "Marko više nije perspektivan trener, osvojio je titulu u inostranstvu, pokazao se i u Voždovcu. On je formiran trener, odličan. Imaju izuzetno intenzivnu ekipu, jasni su im načini igre, zahtjevi. Barem je lakše za analizu, jer imate jasnu sliku kako igraju. Naravno, mi se trenutno više fokusiramo na sebe, jer moramo sebe da nađemo"