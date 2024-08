Tri prsta, crveno-bijeli dres i Marakana! Klinac sa fotografije od danas je igrač Zvezde, Vanja Drkušić

Slovenački fudbaler Vanja Drkušć objavio na Instagramu fotografiju na kojoj je kao klinac bio oduševljen posjetom "Marakani". Sada je ona njegovo radno mjesto.

Izvor: vanjadrkusic/instagram

Novi fudbaler Crvene zvezde Vanja Drkušić (1999) sanjao je kao dijete da zaigra za Crvenu zvezdu i taj san je ostvario ovog petka. On je zajedno sa ocem Nikolom pozirao na "Marakani" na istom mjestu na kojem je i kao klinac dolazio u posjetu stadionu "Rajko Mitić". Te fotografije se setio na dan kada je potpisao ugovor sa Zvezdom u prisustvu sportskog direktora Mitra Mrkele.

"Snovi se ostvaruju", napisao je Vanja Drkušić na svom Instagram nalogu, dok uživa u jednom od najsrećnijih dana u karijeri. Prethodnih godina on je sa velikim uspjehom igrao za Soči. Ovog ljeta on je postao igrač Zenita, ali ga je ruski velikan ustupio Crvenoj zvezdi na pozajmicu do kraja sezone.

Drkušić će se odmah priključiti saigračima i početi pripreme za gostovanjje Bode Glimtu u Norveškoj (utorak), u prvoj utakmici dvomeča plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona. Nakon nekoliko godina, Zvezda je ostvarila želju da i Drkušić bude u njenom timu kada je važno i sigurno će biti važno pojačanje Vladanu Milojeviću za takmičarsku 2024/25. Prije njega, u tim crveno-bijelih stigao je još jedan reprezentativac Slovenije, vezista Timi-Maks Elšnik.

