Radomir Đalović sa 18 godina zatresao Hrvatsku: Sad je opet došao da sruši Dinamo!

Nekada je Radomir Đalović bio igrač koji je zatresao hrvatski fudbal, a sada se u Rijeci nadaju da će moći da poslije godina dominacije "otme" titulu Dinamu iz Zagreba.

Nekadašnji omladinac Crvene zvezde i mladi reprezentativac naše države Radomir Đalović je spreman za debi na klupi Rijeke! Sa 18 i po godina je 2002. godine bio prvi fudbaler koji je iz naše zemlje otišao u Hrvatsku da igra, a sada će nastaviti da gradi trenersku karijeru u Hrvatskoj. Bio je dvije godine asistent u Rijeci, a nakon odlaska Željka Sopića preuzeo je ekipu samostalno.

"Čeka nas zahtjevna utakmica protiv suparnika koji igra malo drugačije budući da njihov trener forsira nešto direktniji fudbal. Došli smo kasno iz Švedske, ali pripremićemo se za ovu utakmicu. Želio bih da pohvalim moje igrače koji su imali veliku želju da igraju, Radeljić i Rukavina su imali visoku temperaturu, Petrović je rizikovao da pogorša povredu lože, naš kapetan Smolčić ima veliki problem s mišićem, ali je i on uprkos svemu želio da igra, mi smo odlučili suprotno. Moj posao je da podignem tim i pripremim je za utakmicu koja nam je izuzetno bitna da se vratimo na pobjednički kolosijek i da napravimo dobru atmosferu pred Olimpiju", naglasio je na startu svoje odiseje na klupi Đalović.

Rijeka je u prva dva kola sa Željkom Sopićem na klupi savladala Lokomotivu 4:0 i igrala je 0:0 sa Varaždinom, a sada je cilj da se digne forma pred duele plejofa kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Olimpije iz Ljubljane. "Gledao sam Istru protiv Dinama i Gorice, imaju trenera koji ima svoj stil, tim koja želi da se nadigrava, koja dobro koristi brzinu prema naprijed. Sigurno imaju svoje prednosti, dolaze sa svojim ambicijama, ali ja očekujem da se mi nametnemo od prve sekunde i da se sve nas pita. Očekujem dobar rezultat i da se na temelju toga dobro spremimo za četvrtak", rekao je Đalović.

NIJE DOČEKAO ZVEZDU, PA ZAIGRAO ZA REPREZENTACIJU ZBOG HRVATSKE

Kao jako mlad je iz Crne Gore u omladinsku školu Crvene zvezde, tu je postao veliki prijatelj sa Nemanjom Vidićem, ali nikada nije dočekao debi. Jednostavno tih godina je konkurencija u napadu crveno-bijelih bila prejaka.

"Došao sam kao dijete sa 13 godina iz Bijelog Polja. Sam, nikog nisam znao u Beogradu, svi su mi ostali u Bijelom Polju i bilo je teških trenutaka. Ali to me je izgradilo kao čovjeka. Živio sam pet godina u onoj baraci preko puta Marakane kod pekare Kruna, sa Nemanjom Vidićem, bili smo drugari, kao i sva djeca koja dođu sa strane u Zvezdu. Vidić je tada bio mršav, nije imao razvijene grudi, ali je uvijek bio striktan i posvećeno trenirao. Stekao sam tamo mnogo prijatelja, trenirali su me legende poput Duleta Savića, Vojina Lazarevića, Mileta Jovina, Kuleta Aćimovića, Zvonka Radića", rekao je u intervjuu za "Mocart sport".

Kao jako mlad nije htio da čeka šansu, a poslije Zvezde je nije dobio ni u ekipi Železnika. Pozvao je Zagreb i on je sa 18 godina otišao u Hrvatsku! Poslije njega su dalje karijere u Hrvatskoj pravili Dušan Kerkez, Dragan Žilić, Marko Vešović, ali prije Đaloviča se niko nije odlučio za takav potez. Poslije Zagreba je otišao u Arminiju i Kajtzerui, a onda se vratio u Hrvatsku i odigrao je dvije sezone u klubu. Kasnije je još jednom dvije sezone nosio njihov dres, a kao reprezentativac nastupio je 26 puta za Crnu Goru. Prije nastupa za Crnu Goru dobre igre u Zagrebu natjerale su Vladimira Petrovića Pižona da ga pozove u mladu reprezentaciju Srbije i Crne Gore.

