Vratio se u BIH, izgubio na debiju, pa nije želio da priča: Došao sam na pres i to je to!

Danijel Pranjić samo rekao da postoji razlog zašto ne želi da priča o utakmici protiv Sarajeva.

Izvor: Sport1.ba

Nekadašnji reprezentativac Hrvatske Danijel Pranjić nedavno se vratio u bh. fudbal i nakon tuzlanske Slobode koju je vodio prije godinu dana preuzeo GOŠK.

Ipak, Pranjić nije imao dobar debi na klupi tima iz Gabele pošto je u ponedjeljak uveče poražen na Koševu rezultatom 3:1, a sva tri gola njegova ekipa primila je poslije isključenja Enesa Sipovića.

Nakon utakmice on se pojavio na konferenciji za novinare, ali nije želio da priča o utakmici.

„Nemam ništa da kažem o utakmici. Došao sam na press i to je to. Došao sam iz respekta prema vama, poštujem što ste tu, ali vi morate poštovati ovo“, rekao je Pranjić.

„Naravno da razlog postoji, ali ne bih ulazio u to. Mislim da ste vidjeli cijelu utakmicu. Čestitam Sarajevu na pobjedi. Okrećemo se drugoj utakmici“, dodao je on, a potom ustao i napustio salu, prenosi "Sport 1".

Pranjić je na klupi zamijenio Admira Adžema koji je smijenjen poslije dva poraza na startu sezone, a taj niz sada je produžen na tri utakmice.