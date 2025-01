David Čavić vjeruje u prolaz u osminu finala Konferencijske lige: Borac može do podviga protiv Olimpije!

Dvadesetdvogodišnji fudbaler Borca David Čavić svjestan je da su crveno-plavi ostvarili priželjkivani evropski iskorak plasmanom u nokaut fazu Konferencijske lige, ali vjeruje da Banjalučani mogu otići i korak dalje.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbaleri Borca u četvrtak putuju na pripreme u Antaliju, gdje će boraviti naredne dvije sedmice kako bi se pripremili za proljećni nastavak sezone.

Prvi meč odigraće 8. februara protiv zeničkog Čelika, a onda pet dana kasnije slijedi duel u Banjaluci protiv ljubljanske Olimpije u šesnaestini finala Konferencijske lige.

"Niko nije mogao ni da sanja da ćemo proći grupnu fazu i plasirati se u šesnaestinu finala. Ispalo je onako kako nismo mogli ni da sanjamo i sada u dvomeču protiv Olimpije treba da nastavimo da uživamo kao što je to bio slučaj i do sada. Dobro je što su ulaznice za prvi meč na našem stadionu 13. februara praktično već rasprodate i što uz našu vjernu publiku možda možemo i do još jednog podviga", rekao je Čavić za "Glas Srpske".

Poslije prvog duela sa ljubljanskim "zmajčekima", slijedi derbi na "Koševu" protiv Sarajeva (15. februar), a onda i revanš meč u Sloveniji (20.februar). Čavić smatra da će se Borac na kraju sezone radovati novim osvojenim trofejima.

"Tri boda zaostatka za Zrinjskim daju nam za pravo da se nadamo da možemo odbraniti titulu. Uz sve to želimo da doguramo što dalje i u Kupu BiH i naravno Kupu Republike Srpske. Vjerujem da će tako i biti i da ćemo se na kraju sezone radovati novim trofejima", dodao je Čavić, koji je u jesenjem dijelu odigrao ukupno 21 meč u svim takmičenjima i postigao tri gola.

(MONDO)