Sarajevo rutinski protiv GOŠK-a, "Horde zla" oprostile se od Dženana Uščuplića (FOTO)

Posao Sarajlijama bio je olakšan nakon što je nekadašnji fudbaler Željezničara dobio direktan crveni karton.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Sarajevo je bez većih problema savladalo GOŠK rezultatom 3:1 (2:0), a sve zanimljivo desilo se u drugom dijelu prvog poluvremena.

Nekadašnji fudbaler Željezničara Enes Sipović očigledno preagresibno je ušao u duel sa Sarajevom, pa je u 27. minutu grubo faulirao Renana Oliveiru i poslije nepunih pola sata morao van igre - GOŠK je ostao sa igračem manje.

Igrali su gosti iz Gabele povučeno i do tog trenutka, a onda su sve snage dodatno usmjerili ka odbrani svog gola. Ipak, sa desetoricom na terenu nisu dugo izdržali.

Brazilac koji je iznudio isključenje je u 41. konačno probio bedem GOŠK-a. Đorđević je šutirao sa 15-ak metara, Karić je odbranio, ali na njegovu nesreću lopta se odbila tačno do Oliveire, kojem nije bilo teško da pogodi nebranjenu mrežu.

Slično je bilo i kod drugog gola. Ponovo je Karić odbranio prvi šut, ali ne i drugi. Čataković nije mogao do pogotka, ali jeste Gulijašvili, pa je Sarajevo u drugom minutu nadoknade stiglo do nedostižnih 2:0.

Vršili su domaći pritisak i u nastavku, imali su terensku inicijativu, a treći gol stigao je u 69. minutu - strijelac je bio Čataković. Samo dva minuta kasnije, gosti su stigli i do utješnog gola. Loše je let lopte procijenio golman "bordo" tima Rockov, a Lagumdžija je to kaznio za 3:1.

Dodajmo da su se na početku meča navijači Sarajeva oprostili od nekadašnjeg igrača i trenera ovog kluba Dženana Uščuplića, koji je tragično stradao tokom planinarenja prije nekoliko dana. Velikim transparentom "Vojnik kluba - Dženo", popularne "Horde zla" poslale su posljednji pozdrav legendi kluba s "Koševa".

GOŠK uprkos promjeni trenera i dolasku Danijela Pranjića, koji nije imao uspješan debi, ostaje na začelju tabele bez bodova, dok Sarajevo na svom kontu ima maksimalnih devet.

PREMIJER LIGA BIH - 3. KOLO:

Sarajevo - GOŠK 3:1 (2:0)

/Renan Oliveira 41, Gulijašvili 45+2, Čataković 69 - Lagumdžija 71/

Odigrano u nedjelju:

Široki Brijeg - Velež 0:2 (0:1)

/Bagarić 9 ag, Mlinarić 54/

Borac - Sloboda 2:0 (1:0)

/Lukić 45+3, 56/

Odigrano u subotu:

Posušje - Sloga 1:1 (1:1)

/Boban 32 - Jović 38/

Željezničar - Igman 3:1 (2:0)

/Krpić 23, Al Džaber 28, Cvetanoski 56 - Ramić 84/

Odgođeno:

Zrinjski - Radnik







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)