Zvezdo, Hvang ne može sam da te uvede u Ligu šampiona! Ocjene crveno-bijelih protiv Bode Glimta

Ovako je izvještač MONDA sa stadiona Bode Glimta vidio njenu igru u porazu u prvoj utakmici dvomeča za plej-of Lige šampiona.

Izvor: EPA, Mats Torbergsen/NTB

Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Bode Glimta 2:1 na meču plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona, pa će za osam dana na svom stadionu pokušati da nadoknade zaostatak i plasiraju se u reformisanu i nikad dužu uvodnu fazu elitnog evropskog takmičenja. Crveno-bijeli će tada, za razliku od meča u Norveškoj, morati da idu na pobjedu i da postignu dva gola za prolaz.

Večeras nisu bili blizu trijumfa u Norveškoj, iako je vodeći gol gostiju iz Srbije poništen u finišu prvog dijela meča, jer je Šerif Endiaje bio u ofsajdu. Malom, ali ipak ofsajdu. Bode Glimt je u nastavku iskoristio šanse, potpunu inicijativu i stekao prednost koja je u trenutku drugog gola nagovijestila da bi sve moglo da bude gotovo već ove večeri u Skandinaviji. Ipak, rezervista Ognjen Mimović prepolovio 15 minuta pre kraja, pruživši tako srpskom šampionu daleko realniju nadu da će u Ligu šampiona.

Na licu mjesta, u Arktičkom polarnom krugu, gledali smo meč Bode Glimt - Crvena zvezda i ovako smo vidjeli ono što se događalo na terenu.

Marko Ilić - 5,5

Cijela ekipa mu je 50 minuta sjedila u krilu, ali on za to vrijeme nije imao previše ozbiljnog posla. Ili su bili blokovi, ili su bili promašaji igrača Bodea, sve do pogotka štopera Bjertufta glavom sa pet metara. U toj situaciji morao je bolje, pošto je prvi put odlučio da krene na centaršut, pa stao, pa opet krenuo... Naravno, to je bila kobna greška - zaplivao je i ostavio previše prostora Norvežanima.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Seol Jung Vu - 5,5

Čuvao je Haugea na desnom boku Zvezdine odbrane i u svakom trenutku mu je najbolji igrač rivala bježao za korak. Djelovalo da je dobio novi život prelaskom na lijevu stranu, kada se nekoliko puta ubacio u napad, ali... Razočaravajuća reakcija kod drugog gola Bode Glimta, kada ga je Isak Mata, drugi direktan rival, jednim potezom izbacio iz igre pred šut i dobio pred sobom brisani prostor da šutne svojom jačom nogom. Bila je to rutinska egzekucija.

Naser Điga - 6,5

Bio je najsigurniji član Zvezdine odbrane koja je konstantno u većem dijelu meča bila u prvom planu pred naletima Norvežana. A, kada je tako, onda nema mnogo razloga za osmijehe u crveno-bijelom taboru. Ako Điga ovako odigra beogradski revanš, bez obzira na njegov ishod, može da se priprema za višemilionski transfer koji će ga odvesti iz srpskog fudbala. Vjerovatno u neku od najboljih evropskih liga.

Uroš Spajić - 5,5

Greškom sudije Ivana Kružijaka mogao da napravi problem Crvenoj zvezdi - igrao je ramenom u 13. minutu, sudija dosudio ruku na dvadesetak metara od gola. Srećom pa je prošlo bez opasnosti. Ipak, bio je manje siguran od svoj saigrača na štoperskoj poziciji, a trebalo je da bude najjači adut Zvezdine odbrane - i zbog iskustva i zbog kapitenske trake.

Milan Rodić - 5,5

Bez velikih grešaka, ali i bez prilike da doprinese ekipi u napdačkom smislu. Zaličilo je ovo na njega iz nekih prethodnih sezona, barem što se tiče odgovornosti, ali je bilo primjetno i da se karijera bliži kraju.

In Bom Hvang - 6,5

Probao u 39. minutu sa distance, nije bilo ni blizu. Osim toga, jedini je igrač Crvene zvezde koji je uvijek blizu svojim rivalima. Drži fudbal u malim prstima na oba stopala, ali u utorak uveče na sjeveru Norveške nije imao sa kim da sarađuje kako bi Zvezda napravila dovoljno štete domaćinu.

Izvor: EPA, Mats Torbergsen/NTB

Timi Maks Elšnik - 5

Najduže se privikavao na ritam utakmice. Ništa nije donio timu na ovom meču. Jedan od kirvaca za prvi gol Bode Glimta, jer je kasnio na centaršut.

Luka Ilić - 5,5

Bio je žrtva Crvene zvezde na ovom meču jer Puma Rodrigez nije mogao na teren i upravo je njegov nastup i izgledao kao da je tu jer nema ko drugi. Defanzivno pomogao koliko god je mogao, ofanzivno nije imao ni prostora za nešto više... Pamtiće onu "podvaljenu" loptu Šerifu Endiaju, koja Zvezdi nije donijela prednost zbog ofsajda napadača.

Mirko Ivanić - 5,5

Kad je trebalo da napravi magiju i pojavi se na utakmici, nije bio na visini zadatka. Potpuno je zakazao u 74. minutu, kada se sticajem okolnosti našao pred golom rivala i u najboljoj šansi za Crvenu zvezdu šutirao mlako, mlako... Očekivalo se mnogo više

Piter Olajinka - 5,5

U sedmom minutu shvatio da na otvorenom terenu neće moći da se trka protiv desnog beka Bode Glimta. Kasnije u toku meča shvatio da ne može da se trka ni sa jednim igračem norveškog šampiona. Praktično se tu negdje i završila njegova utakmica.

Šerif Endiaje - 6

Da nije bilo tih nekoliko centimetara zbog kojih se u finišu prvog dijela meča našao u ofsajdu, bio bi heroj Zvezdine borbe za goli život. Osim toga, uradio je sve što je Vladan Milojević tražio od njega - spustio se nisko, trčao mnogo i bio prva linija odbrane koja je i blistala i rđala zajedno dok je on bio na terenu.

Ognjen Mimović (od 56. minuta umjesto Rodića) - 6,5

Postigao gol, kud ćeš više. Možda bi mogao da bude starter u ovom timu Zvezde, ali... Mogao da "zakuva" dvomeč greškom u finišu.

Bruno Duarte (od 66. minuta umesto Endiajea) - 6

Donio mnogo energije, borio se, trčao i pojavljivao na svim deloma terena i pokušavao da ugrozi Bode.

Felisio Milson (od 66. minuta umesto Ilića) - 6

Odigrao je svoje minute kao da je kroz njih želio da poruči da hoće ulogu startera u beogradskom revanšu. Uostalom, to se i očekuje od igrača koji je najskuplje pojačanje ovog leta, plaćeno Makabiju 4,5 miliona evra.

Dalsio (od 85. minuta umjesto Olajinke) - premalo vremena na terenu

Nekoliko dobrih poteza, smirivanje lopte i malo sigurnosti koja je nedostajala Elšniku kada je sam igrao uz Hvanga.

Vladan Milojević - 6

Rekao je odmah poslije meča da je u poluvremenu tražio od igrača da se oslobode straha od greške, ali utisak je da je na tome trebalo više da insistira u pripremi utakmice. Milsonu je morao da vjeruje od starta. Takođe, rizikovao je sa Ilićem i to je moglo da se isplati, ali u Beogradu će morati da krene potpuno drugačije. Imajući u vidu ranije uspjehe i nagomilano iskustvo, mora da bude zadovoljan konačnim ishodom pred revanš. Do naredne srijede je više nego dovoljno vremena da sa saradnicima i igračima nađe način kako da Zvezda da dva gola i podjednako važno - da ne primi nijedan.

