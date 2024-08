Jurih Karolina imao je priliku tokom karijere da sarađuje sa Paskalom Jansenom.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Borčevi fudbaleri večeras (21.00) na Grupama Areni u Budimpešti protiv Ferencvaroša igraju prvu utakmicu plej-ofa za Ligu Evrope.

Rival crveno-plavima je klub koji je čak 35 puta bio prvak Mađarske, te 24 puta osvajač državnog kup-takmičenja. Zeleni iz mađarske prestonice imali su visoke ambicije pred start ove sezone kad je riječ o ino-sceni, tinjala je nada za plasman čak i u Ligu šampiona, pa će defanzivna linija Banjalučana biti na veoma teškom ispitu.

Jedna od posljednjih prepreka napadačima slavnog mađarskog kluba biće Jurih Karolina, štoper Banjalučana, koji nestrpljivo očekuje večerašnji duel.

"Analizirali smo predstojećg rivala, znamo šta nas čeka. Svjesni smo svih njihovih kvaliteta, ali i nedostataka. Mislim da smo se dobro spremili, očekujem još jednu sjajnu utakmicu. Atmosfera na tribinama će biti odlična, ali ne vjerujem da ćemo mi biti impresionirani i nadamo se pobjedi", rekao je odbrambeni igrač crveno-plavih u najavi utakmice.

Vidi opis Borčev defanzivac radio sa trenerom Ferencvaroša: Čuo sam da je lijepo pričao o meni, proveli smo sjajno vrijeme zajedno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 17 17 / 17

O internacionalcu koji brane boje Kurasaa pohvalno je, u najavi utakmice, govorio trener Ferencvaroša Paskal Jansen, koji ga je trenirao dok je nastupao za mladi tim PSV-a.

"Prošlo je mnogo vremena otkako me je Jansen trenirao. Čuo sam da je lijepo pričao o meni, i ja o njemu mogu da kažem sve najbolje. Proveli smo sjajno vrijeme zajedno. Ima nekih sličnosti u načinu igre, kada je riječ o igri Ferencvaroša i one ekipe PSV-a u kojom sam ja nastupao. Naravno, ključni igrači su drugačiji, govorimo o skroz drugoj ekipi. Ono što sam vidio na snimku podsjetilo me na te dane, ali je sve bilo drugačije. Bili smo mlađi, to je bio drugi, rezervni tim, nismo imali toliko iskustva kao što ga sad imamo."

Ustaljeni štoperski tandem Borca čini zajedno sa Bartom Majersom, sa kojim se, kako kaže, odlično nadopunjuje na terenu.

"Bart i ja dobro funkcionišemo, dobro osjećamo jedan drugog na terenu. Dolazimo iz iste, holandske škole, govorimo isti jezik, pa je komunikacija i na terenu i van njega lakša. Biće nam teško protiv njihovih napadača, naravno, ali analizirali smo ih i vidjećemo šta će se desiti", zaključio je Karolina.