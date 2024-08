Partizan mijenjao cijelo ljeto i ništa nije uradio: Stanojević tražio "sječu" i nije je izveo na vrijeme

Aleksandar Stanojević više puta najavljivao smanjivanje igračkog kadra, ali sada djeluje da je za to zakasnio.

Fudbalski klub Partizan je pred praznim tribinama stadiona u Humskoj, protiv belgijskog Genta, zabilježio i četvrti poraz u evropskim kvalifikacijama ovog ljeta. Belgijanci su bili bolji za gol (1:0), iako je Partizan promašio nekoliko odličnih prilika da izvuče barem neriješen rezultat i tako sa više optimizma otputuje na revanš. Ovako, crna serija crno-bijelih nastavlja se i u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, kojoj nisu dorasli brojni fudbaleri pod komandom Aleksandra Stanojevića.

Nažalost, trener Partizan ovog ljeta ne može da izvuče maksimum iz tima koji ima na raspolaganju. Uglavnom je razlog za to što nekoliko fudbalera koji su trenutno ugovorima vezani za crno-bijele, bar je takav utisak, kvalitetom ne mogu da zadovolje ni osnovne kriterijume na koje je navikao.

Za razliku od njega, koji je veći dio života posvetio Partizanu, brojni prvotimci iz aktuelnog igračkog kadra vide Beograd samo kao usputnu stanicu u karijerama. Da stvari budu još gore, kod nekoliko njih - pomenimo samo Saldanju i Severinu - primjetno je da misle kako su se na ovoj usputnoj stanici zadržali duže nego što je trebalo.

Kasni se sa "sječom"

Iako je tokom ljeta nekoliko puta najavljivao će igrači "otpadati", Aleksandar Stanojević za sada nije povukao konkretne poteze u tom smjeru. "Neki igrači ne zadovoljavaju kriterijume, neki ne mogu da se nametnu. Sigurno će biti rezova", rekao je trener Partizana nakon što je njegova ekipa u Švajcarskoj primila gol od Lugana, za ispadanje iz kvalifikacija u Ligi Evrope, iako je tokom 30 minuta produžetka imala igrača više.

Skraćivanje spiska igrača na koje računa trener Aleksandar Stanojević nije se dogodilo, osim ako ne računamo sam početak priprema kada je Aranđelu Stojkoviću poručeno da pronađe novi klub. Tom prilikom su i brojni mladi fudbaleri vraćeni u svoje kategorije ili poslati na pozajmice, ali Stanojević nije uzeo metlu u ruke kada je riječ o seniorima Partizana.

"Mora šira slika da se sagleda. Najlakše je meni da isječem i da kažem 'ovih 10 igrača nisu više u ekipi'. Ne mogu to da uradim, moram da sagledam cjelokupnu situaciju i da nađemo najbolje rješenje. U Evropi ga za sada nismo našli i vidjećemo kako će to ići. Radim na tome, to je moj posao i moja odgovornost", rekao je trener Partizana pred prvi meč protiv Lugana.

Sječa koja je izostala posebno se odnosi na strance, među kojima su i oni koji nisu mogli da izdrže ritam na pripremama Partizana. Kako je sam trener Partizana priznao, u Rusiji je morao da spusti intenzitet treninga jer pojedini fudbaleri nisu mogli da isprate njegove zamisli. Možda baš zato ekipa početak sezone ekipa nije dočekala u potpunosti spremna, ali onda se postavlja pitanje zašto su igrači koji ne mogu da drže ritam i dalje u klubu...

U ovom trenutku čini se da su u Partizanu precrtani samo Frenk Kanute, Bojan Kovačević i Aleksa Janković, dok su svi ostali dobili kakvu-takvu šansu da se dokažu. Čak su i pojedini fudbaleri za koje je djelovalo da su precrtani, poput Leonarda Ovusua i Natana de Medine ponovo u konkurenciji za tim. Na prvih devet mečeva u sezoni čak 25 fudbalera zabilježilo je nastup u dresu Partizana!

Preveliki igrački kadar

Siguran među stativama je Aleksandar Jovanović koji je branio na svim mečevima od početka sezone, dok su ispred njega kapiten Svetozar Marković i ljetnje pojačanje Nihad Mujakić, iako njegove partije nisu ni blizu blistavih. Stalno igraju, ali sa nešto manjom ulogom u timu, Gajas Zahid, Ksander Severina i Bibars Natho. Svi ostali podložni su promjenama, rotacijama, drugačijim ulogama na terenu...

Primjera radi, na prvih devet mečeva u sezoni Aleksandar Stanojević je čak sedmoricu fudbalera koristio na dvije krilne pozicije. Kada bi sada trebalo odrediti ko su starteri na ofanzivnim bočnim pozicijama Partizana, to bi bilo izuzetno teško. Aldo Kalulu je trenutno u nemilosti jer se neprikladno ponašao u Luganu, Jung Džun Goh povrijedio se protiv Genta, mladi Nemanja Trifunović više je opcija za Superligu... Ksander Severina je debelo potrošio kredit koji se kruni još od kako je bježao iz kluba, Zubairu Ibrahim nije igrač koji crno-bijelima treba da bude instant pojačanje, dok je Žoao Grimaldo u periodu aklimatizacije. Na kraju je desno krilo protiv Genta igrao i Milan Lazarević, pojačanje iz Vojvodine, sasvim pristojan bek za superligaške uslove - i ništa više od toga.

Djeluje kao problem? Šta tek onda reći za mjesta u defanzivnom dijelu veznog reda. Sezonu je počeo Aleksandar Šćekić pa je ubrzo ispao iz tima, za šansu se nametnuo čak i Leonard Ovusu... Ustalio se samo Kervin Arijaga, dok će se u narednom periodu oko njega smjenjivati Stefan Kovač, Gajas Zahid i Bibars Natho. Mesta nema - i zbog toga je navijačima posebno krivo - za Mateju Stjepanovića koji je dijete kluba. Igračkim kvalitetima ne zaostaje mnogo, ako zaostaje uopšte, za strancima koji zarađuju za hljeb blijedim partijama u Humskoj.

Šta je sve Stanojević probao da promijeni?

Pored toga što u prvim nedjeljama nove sezone trener Partizana konstantno traži uloge igračima koje ima na raspolaganju, jasno je i da je tokom ljeta Aleksandar Stanojević pokušavao da izmijeni igrački kadar po svom ukusu. Pojedine fudbalere pustio je da odu i nije se osvrnuo za njima jer, realno gledano, njegovom Partizanu ne bi donijeli mnogo.

Nekim drugim fudbalerima zakasnio je da se zahvali na saradnji jer je prvo morao da im pronađe alternative. Tako su u Humsku tokom ljetnjeg prelaznog roka stizali Nihad Mujakić, Milan Lazarević, Vukašin Đurđević, Mario Jurčević, Kervin Arijaga, Stefan Kovač, Zubairu Ibrahim, Žoao Grimaldo i Đorđe Jovanović koji je na pozajmici iz Bazela.

Prethodnih dana glasno se pričalo i o angažmanu Lazara Romanića, koji bi trebalo da pojača konkurenciju u ofanzivnom dijelu tima. On bi mogao da nastupa i po boku, ali i kao centralni napadač čim nezainteresovani Saldanja napusti srpski fudbal u transferu koji sigurno neće biti unosan kako se očekivalo. Za to je sam kriv, birao je utakmice i protivnike, a kad je htio na teren fudbalski Bog nije mu izlazio u susret i češće smo gledali promašaje nego pogotke.

Navijače Partizana brine što bi do kraja prelaznog roka moglo da bude još tektonskih promjena u igračkom kadru. Ukoliko fudbaleri poput Kalulua, Severine, Ovusua i drugih stvarno budu "isječeni", crno-bijeli će na njihova mesta morati da dovedu nekog ko će - u najmanju ruku - popuniti broj na treninzima. Aleksandar Stanojević je istakao da mu je potrebno nekoliko prelaznih rokova da ekipu prilagodi sebi, ali loši evropski rezultati i mučenje u Superligi možda će ga natjerati da ubrza postupak. Ukoliko to bude slučaj, fudbalski klub Partizan mogao bi ovog ljeta da dovede dvocifren broj pojačanja, pa možda čak sustigne i košarkaški klub koji je angažovao 14 novih igrača.

