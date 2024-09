Bivši prvotimac Borca pojačao Zrinjski!

Alen Jurilj novi je fudbaler mostarskog kluba.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Peto premijerligaško kolo, posljednje prije dvosedmične reprezentativne pauze, zaključiće utakmicom u Mostaru (utorak, 21.00) ekipe Zrinjskog i Posušja.

Pred ovaj meč, trener Mostaraca Mario Ivanković ima kadrovske probleme s obzirom na nedostaju dva Josipa, Ćorluka i Ivančić, ali je istovremeno u klub stigao nekadašnji krilni napadač Borca Alen Jurilj, što je na današnjoj konferenciji za novinare rekao i sam strateg mostarskog kluba.

"Pokušaćemo bez dva bitna igrača da izvučemo ovu utakmicu. Nadamo se da će poslije pauze i njih dvojica da ozdrave. Tu nam je stigao i Jurilj, imamo i Stefa (Stefano Surdanović, op.a.), koji je već desetak dana sa nama, vratiće se i Rušević i onda je to jedan novi roster", rekao je Ivanković, koji o samom rivalu ističe:

"Dolazi nam zahuktalo, kvalitetno Posušje koje igra dobro na početku sezone. Skupili su dosta bodova, čak i iznenađujuće, ali radi se o ekipi koja je ostala na okupu, samo se trener promijenio. Znamo da u Mostar uvijek dođu sa posebnom energijom, tako da očekujemo da će biti teška utakmica sa te strane. Završili smo, sa druge strane, svoj put u Evropi, odigrali jedno kolo u prvenstvu, svjesni smo da nam ova utakmica puno znači, tako ćemo ući u nju i ništa drugo osim pobjede nas ne zanima. Po nekim našim analizama, oni su u ofanzivnom dijelu puno opasniji. Imaju dobre igrače i alternacije koje uđu sa klupe, ali i neke svoje mane koje ćemo mi pokušati da iskoristimo. Na kraju krajeva, važni smo mi, da uđemo sa energijom, da u srednjem redu bez Ivančića djelujemo što bolje možemo, ali i da budemo okomitiji i angažovaniji prema naprijed. Tako smo radili ove treninge, imamo još danas posljednji i mislim da ćemo spremni dočekati utakmicu. Nadam se da ćemo pokazati kvalitet i doći do tri boda."

Vrlo je bitno, kako kaže, na pravi način "prebaciti glavu" sa evropskih ispita na one u domaćem prvenstvu.

"Juče sam pročitao da je Slovan Bratislava ušao u Ligu šampiona, pa su izgubili 0:5 od Žiline. Velika je stvar kad se prebaciš sa evropske utakmice na prvenstvo, ali jednostavno to je naša realnost. Od ove utakmice, pa sve do kraja, treba da se borimo za taj cilj, da sebi olakšamo naredne sezone, preko titule prvaka, taj put u Evropi jer je puno lakše izboriti neki plasman nego na ovaj način. Tako ćemo i ući u utakmicu, koja nam je možda i krucijalna u ovoj polusezoni, da uhvatimo zalet, uzmemo tri boda jer nas čeka onda stalni ritam nedjelja – srijeda, imamo i tri zaostale utakmice", istakao je Ivanković, osvrnuvši se na poraz u dvomeču sa Vitorijom Gimaraeš ukupnim rezultatom 7:0 i eliminaciju iz Konferencijske lige.

"Mi smo to već i zaboravili, već od petka smo se okrenuli prvenstvu. Prošli smo dva dobra i kvalitetna protivnika (Bravo i Botev Plovdiv, op.a.) pobjedama u drugim utakmicama i onda naletjeli na Vitoriju, gdje su svi naši nedostaci i individualne greške, i pored njihovog većeg kvaliteta, došli do izražaja. Ostaje žal zbog visokog rezultata, ali je realan kad vidimo kakve smo golove primili. Jednostavo, zaboravljamo Evropu, okrećemo se prvenstvu, ova sutrašnja utakmica nam je najvažnija, da se vratimo u realnost poslioje ove naše Evrope. Treba da nam dođu još 3-4 igrača, da proširimo roster i konkurenciju, da to ide na bolje. Sad nam idu tri utakmice kući, Posušje, Sloga (11. septembar, op.a.) i Borac, onda više ne znamo ni raspored ovih utakmica što su bile odgođene, ali sigurno da bi nam tri pobjede bile dobar zalet za nastavak prvenstva", podvukao je Ivanković.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)