Uveo Crvenu zvezdu u Ligu šampiona i otišao! Na rastanku ima samo jednu želju

Korejac Im-Bom Hvang prešao je iz Crvene zvezde u Fejnord i to potvrdio nakon svog novog kluba. Pročitajte njegovu oproštajnu poruku.

Izvor: Feyenoord/Instagram

Doskorašnji vezista Crvene zvezde In-Bom Hvang novi je fudbaler Fejnorda. To je potvrdio njegov novi klub, ozvaničivši transfer na svojim profilima na društvenim mrežama. Iako se Zvezda nije oglašavala prethodnih dana niti potvrdila rastanak i transfer nezvanično težak osam miliona evra, sada više nema dileme - Korejac i najbolji igrač crveno-bijelih igraće u Ligi šampiona za holandskog velikana iz Roterdama.

U Zvezdi je proveo godinu dana, ostavio dubok trag igrajući na poziciji centralnog veziste i opravdao je svaki evro od uloženih 5,5 miliona u njegov dolazak iz Olimpijakosa prošle godine. Posljednji meč za tim sa "Marakane" odigrao je prošle srijede, u revanšu protiv Bode Glimta, u kojem je pobjeda donijela klubu još jedan plasman u Ligu šampiona i desetine miliona evra.

Pogledajte kako je Hvanga predstavio njegov novi klub:

"Drage Delije i svi članovi zvezdaške porodice. Prije svega, hvala vam što ste me potpisali prije godinu dana, dok sam prolazio kroz težak period. Hvala vam što ste mi pružili šansu da podignem dva trofeja na kraju prošle sezone. Bili su to prvi i drugi u mojoj karijeri. Hvala vam i za nagradu 'igrač sezone' koju ste mi dali prošle sezone. I hvala vam za to što ste napravili izvrsnu atmosferu na Marakani prošle srijede, na mojoj poslejdnjoj utakmici u crveno-bijelom dresu.

Prošla je godina od kada sam počeo da stičem uspomene za cijeli život sa vama. Osjetio sam ovo mjesto kao svoj dom, zbog ljubavi i bezuslovne podrške koju ste mi pružali. Biću zauvijek zahvalan za to. Bila mi je apsolutna čast to što sam bio dio ovog kluba.

I za kraj, ne mogu da prestanem da vam zahvaljujem. Upravi, treneru, stručnom štabu, pomoćnom osoblju, svim igračima sa kojima sam dijelio svlačionicu, kao i navijačima. Ovaj klub će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu. Želim vam sreću i molim vas vodite računa o mom Korejcu, Seolu. Hvala. Hvang", napisao je ljubimac crveno-bijelih navijača.