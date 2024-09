Otkaz za otkazom Piksiju i reprezentaciji! Još trojica neće igrati za Srbiju

Veliki problemi za selektora pred mečeve Lige nacija.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije suočila se sa još problema pred mečeve Lige nacija. Neće moći da igraju još trojica igrača - Nemanja Maksimović, Miloš Veljković i Aleksa Terzić. Selektor Dragan Stojković Piksi objasnio je da su oni došli u Staru Pazovu i rekli mu to na dan okupljanja, u ponedjeljak.

Srbija je ranije ostala bez Sergeja Milinković-Savića, Aleksandra Mitrovića (obojica zvanično zbog povreda) i Dušana Vlahovića (zbog porodičnih razloga) za mečeve protiv Španije u četvrtak u Beogradu i Danske u nedelju u Kopenhagenu.

"Postoji znak pitanja za par igrača. Vidjećemo na licu mjesta. Terzić je imao povredu zadnje lože prije 10 dana, dobre vijesti su da je počeo da trenira. Salcburg nije htio da ga stavlja na posljednjoj utakmici, rekao je da želi da dođe i da ima veliku želju. Veljković ima tendinitis lijeve tetive, znao sam to još prošle nedjelje. Dolazi i on, vidjećemo u kakvom je stanju. Maksimović ima bol u desnoj pubičnoj regiji, koji se javio na posljednjoj utakmici, poslije je prekinuo trening. I on dolazi danas, vidjećemo u kakvom je stanju. Oni su pod znakom pitanja. Nećemo tu silovati ništa, neću nikoga tjerati ako ga boli zadnja loža", rekao je Stojković novinarima.

Selektor Stojković danas je bio upitan za otkaze Vlahovića, Mitrovića i Milinković-Savića i ovako je odgovorio na to.

O Vlahoviću: "Doživljavam odluku Dušana Vlahovića kao i svakog drugog igrača. Nisam uzbuđen zbog toga. Ako imate neke informacije zašto je šesti put otkazao reprezentaciji... Moje je da ga stavim ili ne stavim na spisak. Kada ga ne bih pozvao, mogli biste da me pitate zašto je to tako i onda da vam obrazlažem. Moraćete njega da pitate. Meni je dovoljno ono što je meni rekao. Dužnosti mi je da javnost obavijestim o onome što smo pričali. Ne daj Bože da izmišljam", rekao je selektor.

O Mitroviću i Milinković-Saviću: "Što se tiče Mitrovića, isto smo razgovorali. Požalio se na bol u zadnjoj loži. Imamo Sergeja koji mi je rekao da se radi o injekcijama u predjelu leđa. Kod Vlahovića su porodični problemi u pitanju. Niti ulazim niti ću ulaziti u porodični život igrača. Nemam mnogo toga da dodam. Ako imate neke nove informacije da mi kažete, tu sam da saslušam. Ostalo morate njih da pitate. Ja sam uradio svoj posao, stavio sam na spisak igrače na koje računam. Sve ostalo morate direktno njih da pitate. Vjerujem igračima u ono što mi kažu, a ja sam vam samo prenio. Nema informacija da neko neće da igra. Niko od njih mi nije rekao da neće da igra, naprotiv. Svi su rekli da jedva čekaju sljedeći skup. to je prava istina. Da li je to iskrenost ili nije iskrenost, ne ulazim. Nisam istražitelj. Još nisam pročitao nečiju izjavu da neće da igra. Bio bih vam zahvalan da prenesete javnosti ako imate drugačije informacije", dodao je selektor Stojković.