Đukić surov, srpski fudbal je u problemu: Španci najbolji na svijetu, a mi uvijek posljednji!

Nekada trener Partizana i selektor reprezentacije Srbije Miroslav Đukić objasnio je kako doživljava fubal u domovini. Svoje stavove i kritike iznio je u španskom listu AS.

Izvor: MN PRESS

Đukić je bivši igrač Valensije i Deportiva, a ujedno i nekoliko klubova iz Srbije i samim tim nametnuo se kao idealni sagovornik za poređenje fudbala sa različitih prostora. Uoči susreta Orlova i Španije u A diviziji Lige nacija Đukić je govorio o reprezentaciji svoje zemlje. Na pitanje kakav je tim Srbija Đukić je bio iskreno surov. "Postoji opšte nezadovoljstvo. Tačno je da smo bili na posljednjem Svjetskom i Evropskom prvenstvu, ali se nismo istakli. Nedostaje nam stil", jasno je zaključio Šapčanin.

O Španiji, ipak, Đukić ima daleko ljepše mišljenje - ne čudi oduševljenost bivšeg selektora Srbije, ipak, Šapnija u Beograd dolazi kao aktuelni prvak Starog kontinenta. "To je najbolji tim u Evropi, možda i na svijetu. Uspio je da se regeneriše i posljednja titula je dokaz velikog rada i vjere u ideju. Znamo kako će Španija igrati u Beogradu, ali ne znamo kako će naš tim izgledati. To je čudno. Nemamo šablon ili model, a neophodno je da ga pronađemo. Previše zavisimo od inspiracije pojedinaca“, konstatovao je Đukić.

Logičan slijed okolnosti nalaže pitanje kako će to srpski fudbal postati bolji? Odnosno šta je to što bi Orlove dovelo do zapaženijih rezultata, a mogli bi da "prepišu" od prvaka Evrope. "Pa, skoro sve (smijeh). Još od Luisa Aragonesa, koji je oblikovao specifičnan stil igre sa posjedom lopte i dominantnim fudbalom, Španija zna kako da raste, evoluira i teži ka najvišem. Sada i defanzivni sistem, presing, agresivnost, dominacija u sredini terena i smisleni napadi dopunjuju sjajan fudbal. Svi želimo da budemo kao Španija. Osvojili su Evropsko prvenstvo sa lakoćom i to pokazuje da su izabrali pravi put".

Već je poznato da će Orlovi boje Srbije protiv Španije braniti u nešto slabijem sastavu. Naime, u timu nema Aleksandra Mitrovića, Dušana Vlahovića i Sergeja Milinkovića-Savića. "To su tri sjajna igrača, ali njihovo odsustvo treba da posluži kao podsticaj. Vidim ovaj meč kao veliki motiv drugima da porastu. Španija je jasan favorit, pa utakmica protiv jednog od najboljih timova na svijetu bi trebalo da bude prilika za Srbiju da se iskupi i da stekne kredibilitet, nešto što nemamo u ovom trenutku. Ljudi ovdje ne vjeruju u tim", iskreno je rekao Đukić.

Bivši trener Partizana nastavio je u istom tonu: "Srbija nema šta da izgubi. Zato moramo da probamo da iskoristimo ovu utakmicu da povratimo entuzijazam oko naše reprezentacije. Biću na stadionu da gledam meč", zaključio je Đukić.

(MONDO)