Džeko uoči meča sa Holandijom: "Novi ciklus, opet ja tu"

Edin Džeko govorio je danas na pres konferenciji uoči sutrašnje utakmice protiv Holandije.

Bilo je dosta govora na kraju prošlog ciklusa o eventualnom kraju reprezentativne karijere Edina Džeke, ali iskusni fudbaler je i dalje tu i u odličnoj formi dočekuje utakmice protiv Nizozemske i Mađarske.

Kaže da se radi odlično i da ako ekipa bude kao na treningu moći će se suprotstaviti Holanđanima.

"Novi ciklus, opet ja tu. Po ko zna koji put. Ali i to je neki dobar znak da sam dobro, zdravo. Zadovoljan sam što sam tu sa novim stručnim štabom, to jeste novim selektorom, bivšim kapitenom BiH, tako da je i za samog mene posebna čast da me bivši kapiten ima i kao igrača. Ja kao i obično, uvijek ću davati svoj maksimum. Tako će biti i ovaj put. Ponavljam, ako bude kao na treninzima, onda će biti dobro", rekao je Džeko, a prenosi Sport1.

Igrao je već "dijamant" protiv Holandije, pa je malo govorio i o protivniku.

"Bio sam u Zenici kada smo igrali 0:0, u drugoj utakmici u gostima nisam igrao. Šta reći o njima, igrali su polufinale Evropskog prvenstva, ekipa koja svake godine izbacuje toliko mladih igrača. Većinu ih znamo. Kvalitet imaju, i to veliki. Što se tiče nas, to je jedna nova generacija, sa dosta novih igrača, koji su pokazali kvalitet, bez obzira na prve dvije utakmice. Ja što sam mogao vidjeti na treninzima, mislim da će to ići sve bolje i bolje. Treba vremena da se ti igrači priviknu na novi sistem, na novi stručni štab, da se i stručni štab upozna bolje sa igračima, da vide koliko može. Liga nacija na papiru izgleda jako teško, sa reprezentacijama realno boljim od nas, ne treba bježati od istine, mi smo došli da damo maksimum, a vidjećemo na kraju za šta će to biti dovoljno", rekao je Džeko pa dodao:

"Došlo je vrijeme da i mi najmanje očekuje (smijeh). Nekako smo uvijek očekivali previše, pa kada dobiješ nešto dobro, ne valja. Ja generalno ne volim da se vraćam unazad, da razmišljam o stvarima koje su bile, da li su mogle bolje ili nisu. To je neka druga priča. Bilo je dobrih rezultata i u prošlosti, pozitivnih. Ovo je neki novi ciklus, neka nova raja što bi mi mahalski rekli. Trebamo gledati sadašnjost, odnosno budućnost reprezentacije. Kako rekoh, ja sam ubijeđen da će ova reprezentacija iz utakmice u utakmicu igrati sve bolje."

O nekom cilju iz ove utakmice Dijamant kaže:

"Ja mislim da svaki cilj treba da bude da damo svaku utakmicu maksimum. Sigurno da nismo favoriti u ovoj grupi, to znamo, ali ne pobjeđuju uvijek favoriti. Ekipa će dati maksimum, to sam ubijeđen, a onda ćemo vidjeti", poručio je Džeko.

Podsjetimo, BiH će 7. septembra igrati protiv domaće Holandije (20.45), a tri dana kasnije će u Budimpešti odigrati meč sa Mađarskom.

Selektor Sergej Barbarez u ovim utakmicama zbog povreda neće moći računati na Seada Kolašinca i Anela Ahmedhožića.

Pored ove dvije reprezentacije u grupi sa BiH se nalazi još i selekcija Njemačke. Prvi domaći meč u Ligi nacija "zmajevi" će odigrati 11. oktobra protiv Njemačke.