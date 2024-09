Zanimljiva odluka Barbareza: Precrtao standardnog reprezentativca za meč sa Holandijom

Štoper van tima.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras počinje novu sezonu u Ligi nacija, po drugi put u A diviziji.

Voljom žrijeba odlučeno je da će „zmajevi“ igrati u grupi sa Holandijom, Mađarskom i Njemačkom.

Upravo će Holanđani biti prvi protivnik naše reprezentacije, a meč se igra od 20.45 časova. Jasno je da će naš večerašnji protivnik biti favorit u ovoj utakmici, ali izabranici Sergeja Barbareza prethodnih dana bili su jasni, neće se predati i pokušaće iznenaditi Holandiju.

Što se tiče igračkog kadra Sergej Barbarez neće moći računati na povrijeđenog Seada Kolašinca, kao ni na Anela Ahmedhodžića koji je napustio kamp reprezentacije nakon što je navodno osjetio bolove u zadnjoj loži. Takođe, Barbarezu večeras na raspolaganju neće biti ni Haris Hajradinović zbog viroze.

Ipak, četvrto ime koje neće konkurisati večeras je iznenađenje, pa vjerovatno i najveće do sada. Barbarez za večerašnji meč nije priajvio Dennisa Hadžikadunića. Do sada nije bilo informacija o povredi, on je uredno trenirao tako da će biti zanimljivo čuti zašto je Hadžikadunić ostao na tribinama.