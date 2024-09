"Teško da u Srbiji možemo da igrača kao što je Marko": Biser njemačkog velikana u Superligi, ne prestaje da trči

Veliki srpski talenat došao iz Bundeslige u Srbiju i potpisao za Vojvodinu.

Talentovani đak njemačkog kluba Ajntraht iz Frankfurta Marko Mladenović (19) novi je član Vojvodine. On je vezni igrač i biće član novosadskog kluba u naredne četiri godine. Bez obzira na to što je rođen u Njemačkoj, u gradi Nirtingen, zbog srpskog porijekla odabrao je da igra za omladinsku selekciju Srbije, u kojoj je nastupio do sada osam puta i postigao dva gola.