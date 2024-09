Moram da citiram Alimpijevića, dobro je rekao: Novog trenera Voše zvali iz Engleske, sve interesuje ista stvar

Nemanja Krtolica imao vrlo interesantnu konferenciju za medije pred meč Vojvodine i Železničara.

Nakon što je Božidar Bandović dobio otkaz u Vojvodini za njegovog nasljednika izabran je Nemanja Krtolica, trener koji i te kako dobro poznaje prilike u Novom Sadu. Upravo će pod njegovim vođstvom Vojvodina odigrati prvi meč na "Karađorđu" ove sezone pošto je do sada nastupala u Bačkoj Topoli, zbog postavljanja nove travnate podloge. To je na neki način uticalo i da rezultati ne budu u skladu sa očekivanjima i ulaganjima, a protiv Železničara iz Pančeva (subota, 18.00) planiraju da okrenu novi list.

"O protekle dvije nedjelje koje smo imali da se malo uigramo i pripremimo, mogu da kažem da nemam riječi kako su se igrači ponašali, trenirali i kako smo probali da se spremimo na najvećem mogućem nivou. Od Medojevića i Đorđevića koji možda nisu sada u prvom planu, od njih kao najstarijih pa do ovih mlađih, ponašanje, odnos, sve je bilo za čistu desetku. Nemam dilemu da će sutra to sve dobro da izgleda", poručio je Krtolica koji je istakao da ima i važnu stvar da kaže svim mladim igračima.

Humanitarna pomoć Ulaz na ovu utakmicu besplatan, a FK Vojvodina na ovom meču organizuje i humanitarnu akciju pod sloganom „Zajedno do pobede“ za pomoć Nataši Minić iz Futoga, koja boluje od cerebralne paralize. Na ulazima na zapadnu i istočnu tribinu stadiona biće postavljene kutije za sve one koji žele finansijski da pomognu njeno liječenje. Takođe, svako ko donira minimum 500 dinara na poklon dobija i majicu sa natpisom „Dušan Tadić – Jedan od nas“.

"Prošle nedjelje kontaktirali su me pojedini engleski novinari da me pitaju o Mihailu Ivanoviću i nijedno pitanje nije bilo o tome kakva mu je lijeva ili desna noga, već su me pitali samo o njegovom karakteru. Ti mladi igrači će dobiti šansu, samo moraju da budu strpljivi, od Bukinca kojeg nema nekoliko mjeseci do Kokanovića, koji se vratio prije dva dana. Nama je potreban rezultat i očekujem da sutra nećemo morati da razmišljamo o tom karakteru, već samo o tome kako da pobijedimo Železničar i donesemo Vojvodini tri boda".

Novi trener Vojvodine poručio je i da je Depu iz Angole, posljednje pojačanje "lala", u konkurenciji za meč, dok se osvrnuo i na "imperativ pobjede" koji ima pred meč sa Železničarom. Tom prilikom citirao je Dušana Alimpijevića čija izjava mu je "zaparala" uši prethodnih dana.

"Ja ću citirati košarkaškog trenera Alimpijevića koji je i rastao u ovom gradu, a pročitao sam da je rekao „stres i moranje u našem poslu trebalo bi da su privilegija, a pravi stres je samohrana majka koja je na minimalcu“. Ovo čime se mi bavimo treba da shvatimo kao privilegiju. Svako od nas pokušava da kontroliše stres. Mene pitaju da li mogu i da li je ovo preveliki zalogaj, a koji je pravi trenutak, kolo prije kraja da budem trener Vojvodine? Ne razmišljam o tome, jeste pritisak i moranje, ali moramo da preuzmem odgovornost, i ja i igrači. Znamo šta nas čeka ako ne bude povoljan rezultat i nama ne treba nešto veće nego da nam zviždi i negoduje dvije ili tri hiljade ljudi. Poslije konferencije za štampu poslije utakmice sa Partizanom, na moju izjavu, jedan momak je dodao „igraj za grb na svom dresu, a oni će zapamtiti prezime na tvojim leđima“. I tako treba da bude", zaključio je trener Vojvodine.