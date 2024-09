Zbog njega brutalno vrijeđali Srbe, sad napada Zvezdu: Tukao se sa Tadićem, crveno-bijeli i Miloje ga se plaše!

Orkun Kokču je jedan od najboljih igrača Benfike, a mi ga najviše pamtimo po sukobu sa Dušanom Tadićem od prije nekoliko sezona.

Crvena zvezda igra sa Benfikom u Ligi šampiona, a mnogo poznatih imena dolazi na "Marakanu". Naravno najveće ime je Anhel Di Marija, tu je još jedan osvajač Svjetskog prvenstva iz Katara Nikolas Otamendi, ali tu je i Orkun Kokču, Turčin koga smo zapamtili zbog žestokog sukoba sa Dušanom Tadićem!

U jednom od duela Fejnorda i Ajaksa oni su bili kapiteni velikih holandskih rivala, a jedan Tadićev potez ne samo da je napravio gužvu i frku na samom meču i buru na tribinama, već je natjerao Turke da na društvenim mrežama žestoko napadnu tadašnjem reprezentativca Srbije.

U jednom momentu derbija u Holandiji imali su ozbiljan duel, a nakon toga je Kokču pao na zemlju. Tadić mu je tada gestikulirao ka travi, a mnogi su protumačili kao da je potezom kojim je pokazivao na usta ismijavao to što je Kokču musliman i usred je ramazanskog posta. Pogledajte taj detalj:

TADIĆ SVE OBJASNIO!

Poslije meča su Tadića napali turski navijači! Osvanule su uvrede na njegovim društvenim mrežama, a kasnije je u intervjuu za "Mocart sport" sjajni vezista objasnio o čemu se radi. Problem je nastao što se i njegov raniji potez loše protumačio, pa je sve dovelo do velikog nesporazuma.

"Ma, to su sve gluposti! Prvo se desila situacija da, kao, nisam htio da nosim traku u znak podrške za Tursku i Siriju, a to je bila klupska odluka. Klub je odlučio da nosimo majice prije utakmice, kao vid podrške, što je po meni još bolje i upečatljivije, ali niko ne priča o tome. Poslije toga se desila situacija sa Kokčuom kod nas kod kuće, mi smo se rukovali, a mediji su spinovali da nismo. On je izabrao pogrešnu stranu i onda je rekao sudiji Makeliju da nije mislio na tu stranu i to je bilo to”, rekao je Tadić tada, a i poslije meča je objasnio svoj potez: "Juče se desilo da sam ga otresao na zemlju u duelu i on je skočio na mene. Ja sam ga pitao da li je ukusna trava. I onda mu poručio da malo pojača teretanu. To je bilo sve, ali sve se spinuje i od svega se prave priče."

KOKČU POTVRDIO SVE!

Sam Kokču je odmah poslije meča rekao da nije uvrijeđen potezom Tadića, ali to ipak nije spriječilo mnoge da napadnu vezistu. "Ne, nije me uvrijedio. Nešto je gestikulirao, ali ne znam šta je mislio time. Svakako mi se nije dopalo, vidjeli ste po mojoj reakciju. Ali, ne znam šta je tačno rekao i kakva je to tačno gestikulacija bila", ispričao je tadašnji, kapiten Fejnorda.

SADA U BEOGRADU!

Društvenim mrežama se poslije tog meča proširila verzija događaja po kojoj je zapravo Tadić ciljao na Kokčuova vjerska ubijeđenja, a zatim su na posljednjoj objavi na instagramu turski navijači redom pisali uvrede Tadiču.

"Ti si ku**n sin, ne budi nepošten", "Više nisi bezbjedan, čuvaj svoja leđa, naučićeš da ne ismijavaš Turke", "Ti si na crnoj listi sada kod Turaka", "Osmansko carstvo je je***o vaše majke, srpski klošari" i tako dalje, sa još ružnijim rječnikom. Ipak sve se brzo smirilo i čak je poslije odlaska iz Ajaksa Dušan Tadić otišao baš u Tursku i ponio je dres Fenerbahčea. Sada Kokču dolazi kao jedan od lidera Benfike na "Marakanu" i sigurno će kao i ostatak tima iz Portugala imati paklen doček na najveći srpski stadion. Od 18.45 se igra meč, a prije toga će snage ukrstiti dva omladinska sastava.