Počeo u veznom redu, završio kao lijevi bek Zvezde: Naučio sam sve pozicije, malo smo tanki na tim mjestima

Timi Maks Elšnik oglasio se poslije poraza Crvene zvezde od Benfike.

Crvena zvezda pružila je odličan otpor Benfiki u drugom poluvremenu, stvarala šanse, ali je ostala bez željenog rezultata. Na kraju je izgubila na Marakani sa 2:1. Bilo je previše grešaka u prvih 45 minuta i dodatno je na igru uticala povreda Ognjena Mimovića koja je primorala Vladana Milojevića da mijenja pozicije igračima usljed problema sa bekovima.

Timi Maks Elšnik je jedna od tih koji je "šetao", a ni on nije krio razočarenje zbog konačnog rezlutata. "Sigurno da smo mogli do boda, sve smo propustili u prvih 20-25 minuta, izgubili smo fokus, poklonili im lagane pasove u opasnoj zoni. Oni imaju kvalitet da to završavaju, onda trčiš uzbrdo sa 0:2. Atmosfera malo pada, što je normalno kada gubiš. Izašli smo dobro, pokazali smo u drugom dijelu da imamo kvalitet, kontrolisali smo meč, oni su čekali kontre. Mi smo stvarali šanse za gol. Posebno iz prekida. Samo se čekalo da li će da uđe, lopta nije htjela", rekao je Elšnik za "Arenu sport".

Vjeruje da je Zvezda mogla više. "Ima osjećaja da je moglo više, da smo više zaslužili. Sami smo krivi za loš početak meča. Tu je puno stvari koje možemo da nadogradimo, biće to dobro."

On je meč počeo u veznom redu, završio ga je na lijevom beku. "Sigurno nisam očekivao, desila se povreda Mimovića, nadam se da će da bude dobro, to su stvari koje ne smiju da te iznenade, sve je moguće u fudbalu. Tanki smo po bekovskim pozicijama, nije bilo druge pozicije. Ja sam lijevonog, rekao sam da ću da probam, naučio sam, imao sam dobrog trenera, naučio sam sve pozicije. Malo je drugačija fizika, kretnje trčanja. Mislim da sam napravio dobar posao, ali nije bilo dovoljno za bod ili pobjedu. Treba se žrtvovati za tim i uraditi sve što je potrebno. Završio sam na lijevom beku, dao sve od sebe", zaključio je Elšnik.

